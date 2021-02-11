Продажи масок в аптеках в 2020 году выросли в десять раз

Продажи масок в аптеках выросли с 860 млн руб. в 2019 году до 8,97 млрд руб. в 2020 году. Также значительно выросла реализация санитайзеров и термометров. Несмотря на это, общая доля парафармацевтики в продажах аптек снизилась.

Продажи масок в аптеках в 2020 году выросли в десять раз по сравнению с 2019 годом, санитайзеров – в шесть раз, БАД, поддерживающих иммунную систему, – в 2,2 раза, термометров – в два раза, подсчитали аналитики DSM Group. В то же время общая доля всех парафармацевтических групп в продажах аптек снизилась с 20,4% в 2019 году до 19,8% в 2020 году.

Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

«В кризис часто мы наблюдаем снижение доли парафармацевтического сегмента в продажах аптек. Прошлый год не стал исключением», – пояснила директор отдела стратегических исследований DSM Group Юлия Нечаева.

Продажа большей части парафармацевтических групп выросла в рублях, но отрицательная динамика в упаковках. Например, БАД выросли на 17% в рублях и снизились на 1% в упаковках, изделия медназначения в рублях – +9%, в упаковках – -4%. Единственная группа, продажи которой выросли и в стоимостном, и в натуральном выражении, – репеллентные и инсектицидные средства – +11% и +4% соответственно.

Хуже стали продаваться перевязочные средства, а также косметика, средства гигиены и средства реабилитации.

Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

Елена Калиновская

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