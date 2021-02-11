Минздрав начал аттестацию уполномоченных лиц фармпроизводителей по правилам ЕАЭС

Минздрав с 9 февраля начал проводить аттестацию уполномоченных лиц фармпроизводителей государств – членов Евразийского экономического союза. Министерство напомнило, какие документы нужны для проведения этой процедуры.

Минздрав России направил фармпроизводителям письмо , в котором напомнил о том, что с 9 февраля вступил в силу приказ министерства № 7н, которым утверждены перечни документов, представляемых аттестуемым уполномоченным лицом производителя лекарственных средств государств-членов ЕАЭС. Документом также утверждены этапы процедуры и порядок принятия решений об аттестации уполномоченных лиц фармпроизводителей.

Обязанности по проведению аттестации уполномоченных лиц производителей лекарственных средств государств – членов ЕАЭС возложены на Минздрав постановлением № 802.

После принятия этого постановления в июне 2020 года исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) Лилия Титова сообщила «ФВ», что вопрос аттестации уполномоченных лиц по правилам ЕАЭС стоит остро уже несколько лет, без их сертификата невозможно подать заявление на получение сертификата GMP евразийского образца. Она отметила, что многие уполномоченные лица, которые были аттестованы по национальным правилам и уже получили дополнительное образование, добрали необходимые дисциплины, повысив этим свои компетенции, на практике не могли получить сертификат евразийского образца.

Елена Сидорова

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