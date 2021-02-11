Роспотребнадзор разработал тест для экспресс-диагностики COVID-19

ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новый тест для быстрого выявления нуклеиновых кислот SARS-CoV-2 – возбудителя новой коронавирусной инфекции, сообщается на портале Роспотребнадзора.

Новый набор реагентов для экспресс-анализа позволяет снизить время амплификации в пять и более раз, а общее время тестирования – в 3–4 раза. Для клинических образцов с высокой и средней вирусной нагрузкой показатели чувствительности и специфичности составили 100%. Общее время тестирования – 1–1,5 часа в зависимости от образца, против 4–5 часов при обычной ПЦР.

«Тест основан на технологии петлевой изотермической амплификации (сокр. LAMP, от англ. Loop mediated isothermal AMPlification), амплификация нуклеиновых кислот происходит при постоянной температуре, без смены температурных циклов. Такой способ делает выявление ДНК или РНК возбудителя в клиническом материале более быстрым и простым по сравнению с обычными тестами на основе классической ПЦР, без каких-либо существенных потерь в эффективности. Скорость, простота и низкая стоимость технологии LAMP позволяют использовать ее для мониторинга распространения вируса SARS-CoV-2», – поясняют в Роспотребнадзоре.

Тест адаптирован для использования на базе российских лабораторий, при этом все компоненты для него производятся на базе разработчика. Это позволяет не зависеть от поставок из-за рубежа. Диагностический набор прошел испытания в других институтах и соответствует европейским требованиям. Регистрационное удостоверение на набор АмплиСенс SARS-CoV-2-IT, форма 2, серия 20.01.21, номер РЗН 2021/13357 получено 3 февраля.

С помощью нового теста можно идентифицировать носителей вируса COVID-19 на ранней стадии, ограничить социальные контакты и усилить врачебный контроль.

pharmvestnik