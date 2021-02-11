«Сбер Еаптека» приобрела еще две компании

«Сбер Еаптека» приобрела 100%-ные доли в ООО «Информационные технологии» и ООО «Надежная аптека». Ранее под полное владение организации перешла интернет-аптека Piluli.ru. Менее чем за месяц «Сбер Еаптека» приобрела 100%-ные доли в трех компаниях.

О компаниях

100%-ные доли в ООО «Надежная аптека» и ООО «Информационные технологии» компания «Сбер Еаптека» приобрела 3 и 4 февраля соответственно. До этого обеими организациями владели физические лица. По данным СПАРК, руководителем и владельцем «Надежной аптеки» являлся Николай Сизов, а «Информационные технологии» принадлежали основателю «Р-Фарм» Алексею Репику.

«Надежная аптека» является малым предприятием с численностью работников в 30 чел. При этом в 2019 году выручка аптеки составила около 160 млн руб., следует из данных СПАРК.

«Информационные технологии» — это разработчик программного обеспечения, зарегистрированный в 2019 году. Директором компании является Сергей Зарубин, следует из данных СПАРК. Организация является лицензиатом программы 1С, а на 2019 год ее уставный капитал составлял 500 тыс. руб.

Владелец этой компании — Алексей Репик — выкупил долю в «Еаптеке» еще в 2019 году, писал «ФВ». Тогда же фармритейл прогнозировал глобальные перемены на рынке из-за серьезного намерения бизнесмена развивать e-commerce. Пока неясно, связана ли покупка «Информационных технологий» с этим намерением.

Бывший владелец «Надежной аптеки» — Николай Сизов — не является руководителем других действующих организаций, следует из данных СПАРК. Ранее он выступал в качестве совладельца/директора в компаниях, не связанных с фармой: торговля замороженными пищевыми продуктами; создание архитектурных объектов; организация «Ветеран налоговых органов».

«ФВ» направил запрос в «Сбер Еаптеку».

Активы в офшорах

Ранее «ФВ» писал о структуре собственников Piluli.ru — еще одной компании, единственным владельцем которой стала «Сбер Еаптека». До конца января 2021 года интернет-аптеке принадлежала лишь 0,01% компании, а 99,9% — кипрской компании AMSELE LIMITED. Ей же сейчас принадлежит 81,8% самой «Сбер Еаптеки».

Источник «ФВ», знакомый с ходом сделки между «Сбером» и «Еаптекой», уже предполагал о возможных изменениях в структуре собственников «Сбер Еаптеки». По его словам, компания собиралась выводить активы из кипрских офшоров с целью сделать структуру собственников, состоящую из кипрских компаний, более прозрачной.

Руслан Мавлиханов

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