Врачи составили портрет идеального медицинского представителя

Медицинским представителям недостает умения доказать преимущества продвигаемых товаров. На это указали 22,6% врачей. При этом 72,9% респондентов назвали данное профессиональное качество важным.

Медицинским представителям (МП) нужно учитывать реальные особенности работы врачей и корректнее доносить информацию о конкурентах. При этом знаний о продвигаемых препаратах МП не занимать. Такую оценку дали врачи в ходе осенней волны исследования Medi Q «Мнение практикующих врачей» компании Ipsos (есть у «ФВ»). Эксперты подтверждают: сегодня идеальный медпредставитель – совсем не тот «коммивояжер», которым он был несколько лет назад, требования к нему заметно изменились.

За последние годы ключевыми требованиями, предъявляемыми к медицинским представителям, стали способность оперативно адаптироваться к изменениям, высокая стрессоустойчивость и готовность быстро обучаться новому, отмечает и.о. руководителя отдела по обучению полевых сил Sandoz Светлана Добровольская.

Количество задач, стоящих перед МП, увеличивается, а время контакта с клиентом – сокращается, подчеркивает директор по коммерческой эффективности STADA в России и СНГ Дмитрий Белоусов. По его мнению, сегодня, как никогда, сотрудник полевых сил должен быть универсальным.

Екатерина Погонцева

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