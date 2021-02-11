Аптечные работники пожаловались на задержки продаж из-за маркировки

Работать с маркировкой очень трудно, постоянно возникают те или иные проблемы, считают 32% опрошенных порталом Pharmedu фармацевтов. 99% из них указывают на задержки процесса продаж, что нервирует покупателей.

К системе маркировки лекарственных средств уже присоединились 90% аптек. 65,35% опрошенных фармацевтов и провизоров отмечают, что перебои с поставками лекарств в аптеку были, но сейчас этот вопрос разрешился. Однако 32% уверяют, что проблема сохраняется до сих пор, следует из результатов опроса портала Pharmedu, который поступил в «ФВ». Опрос проводился среди 5 тыс. аптечных работников из шести федеральных округов России.

Около трети опрошенных (32%) отметили, что работать с маркировкой очень трудно, постоянно возникают те или иные проблемы. Более позитивно настроены 65% респондентов: они говорят, что сложности есть, но работать можно. Главное неудобство — его отмечают 99% участников опроса — задержки процесса продаж, и это нервирует покупателей.

Увеличения ассортимента аптеки с введением маркировки не отметил никто. А вот уменьшение подчеркнули 59,41% провизоров. Не заметили перемен 37,65%.

На вопрос, как маркировка повлияла на работу аптек, 39% ответили, что помощи от нее нет никому, но и вреда, однако, тоже никакого. Половина опрошенных разделилась во мнениях: 25% считают введение маркировки ошибкой, а другие 25% убеждены, что она помогает производителям и дистрибьюторам. А вот 13% провизоров говорят, что новая схема помогает покупателю.

Фото: Екатерина Погонцева

pharmvestnik