Минздрав сделал приоритетной вакцинацию от коронавируса пожилых людей

Минздрав включил в календарь профилактических прививок вакцинацию людей 60 лет и старше. Они добавлены в приоритетную группу первого уровня.

Минздрав России внес изменения в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в приоритетную группу первого уровня включили людей в возрасте 60 лет и старше. Об этом свидетельствует приказ Минздрава, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

Также в эту группу вошли медики, педагоги, работники социальных организаций и многофункциональных центров, люди с хроническими заболеваниями, жители городов-миллионников.

К приоритету второго уровня отнесли работников транспортных и энергетических организаций, правоохранителей, таможенников, вахтовиков, волонтеров, военных и работников в сфере предоставления услуг.

В группу с приоритетом третьего уровня вошли призывники, студенты колледжей и вузов старше 18 лет.

В декабре Минздрав включил вакцинацию взрослых россиян от коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Григорий Дубов

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