Минздрав лишил государственной регистрации двенадцать препаратов

Минздрав России 10 февраля отменил государственную регистрацию четырех лекарственных препаратов и исключил их из государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС). Все решения были приняты на основании подачи заявлений держателей регистрационных удостоверений или их уполномоченных лиц. Среди них:

— «Фалиминт» (ацетиламинонитропропоксибензол) ООО «Берлин-Хеми/А. Менарими», препарат в виде драже, применявшийся при воспалительных заболеваниях дыхательных путей и полости рта;

— «Грастива» (такролимус) АО «ВЕРОФАРМ», иммунодепрессант, применявшийся для системного предупреждение и лечения отторжения аллотрансплантата печени, почки у взрослых пациентов;

— «Бетавер» (бетагистин), АО «ВЕРОФАРМ», препарат, применявшийся при болезни Меньера, синдромах, характеризующихся головокружением, шумом в ушах и/или прогрессирующей потерей слуха и прочих патологиях;

— «Гинос» (гингко двулопастного листьев экстракт) АО «ВЕРОФАРМ», препарат, улучшающий мозговое и периферическое кровообращение;

— «Колдрекс Найт» (сироп) АО «ГлаксоСмитКляйн Хекслер», препарат для симптоматической терапии острых респираторных заболеваний;

— Солнафлекс (ибупрофен) АО «ГлаксоСмитКляйн Хекслер», нестероидный противовоспалительный препарат из группы производных пропионовой кислоты;

— «Сетебе 500» (аскорбиновая кислота) АО «ГлаксоСмитКляйн Хекслер»;

— «Оспамокс» (Амоксициллин) ЗАО «Сандоз», антибиотик широкого спектра действия группы пенициллинов;

— «Тетраспан 10», ОАО «Гематек», заменитель плазмы и других компонентов крови;

— «Веро-винпоцитин» (винпоцетин), препарат, применяющийся при острой и хронической недостаточности мозгового кровообращения;

— ЭЙСИПИ (Эсциталопрам), АО «ВЕРОФАРМ», антидепрессант, селективный ингибитор обратного захвата серотонина;

— «Веро-амидоарон», АО «ВЕРОФАРМ», антиаритмик.

Все препараты имеют аналоги, зарегистрированные Минздравом России.

gxpnews