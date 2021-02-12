Суд освободил Teva от выплаты 235 млн долл. по патентному спору с GSK

Американский апелляционный суд отменил свое предыдущее решение, согласно которому Teva должна была выплатить 235 млн долл. за нарушение патентных прав. Спор касается препарата Coreg, дженериковую версию которого Teva продавала с нарушением патента GSK.

Апелляционный суд США по федеральному округу пересмотрел свое решение по патентному разбирательству между Teva и GlaxoSmithKline (GSK), сообщает Bloomberg Law. Следующий раунд разбирательства был назначен на 23 февраля. Спор ведется из-за препарата Coreg, дженерик которого продавала Teva.

Coreg был одобрен в США в 1995 году по трем показаниям, в том числе при застойной сердечной недостаточности (ЗСН). Teva могла продавать дженерик только по двум показаниям, поскольку патент на ЗСН все еще находился у GSK.

В 2011 году FDA обязало Teva пересмотреть инструкцию по применению лекарственного средства и включить в нее все три показания, по которым был одобрен оригинальный препарат. Патент GSK на ЗСН истекал только в 2015 году, компания подала в суд и выиграла дело. В судебном иске GSK обвиняла Teva в том, что та убеждала врачей прописывать препарат при ЗСН до истечения срока патента.

Согласно решению судей, Teva должна была компенсировать GSK 234 млн долл. прибыли и 1,4 млн долл. роялти за 75 млн долл. продаж. Впоследствии суд постановил, что ему не следовало принимать решения о том, что представители Teva склоняли врачей к нарушению патента GSK, из-за недостаточности доказательств.

Но в октябре 2020 года Федеральный окружной апелляционный суд США отменил это решение в пользу GSK. Он заявил, что обнаружил «веские доказательства» того, что Teva стремилась побудить врачей прописывать препарат при ЗСН.

Теперь группы потребителей и другие производители непатентованных лекарств призвали апелляционный суд пересмотреть это решение, заявив, что оно подорвет усилия по снижению стоимости лекарств.

Николай Соколов

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