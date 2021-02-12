Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах за продажу лекарств без маркировки

Нарушителей, продающих лекарства без маркировки, ждут штрафы. Они варьируют от 5 тыс. до 10 тыс. руб. для должностных лиц и от 50 тыс. до 100 тыс. руб. — для юрлиц.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах за производство и продажу лекарств без маркировки или с ее нарушениями. Должностных лиц будут штрафовать на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. руб., если в их действиях нет признаков преступления. Юрлиц будут наказывать штрафами от 50 тыс. до 100 тыс. руб., сообщает «Парламентская газета».

Автор инициативы глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов также предложил конфисковывать производственное оборудование за повторное нарушение закона. По его мнению, это сократит объем производства нелегальной продукции, повысит доверие потребителей к товарам добросовестных производителей.

В России летом 2020 года запустили систему обязательной маркировки лекарств. На упаковки препаратов и других товаров должны наноситься специальные цифровые коды, по которым их можно отследить в системе «Честный знак». В ноябре 2020 года правительство ввело временный режим работы с системой маркировки из-за повышенного спроса на лекарства. До 1 февраля в стране действовало правило «15 минут», введенное из-за сбоев системы учета лекарств. Участник оборота препаратов мог подождать отклика системы в течение 15 минут и, если он не приходил в течение этого времени, продолжить заносить данные о других лекарствах.

Григорий Дубов

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