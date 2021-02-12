Sandoz намерена купить подразделение GSK и стать мировым лидером по производству антибиотиков

Компания Sandoz сообщила о покупке подразделения компании GlaxoSmithKline (GSK) по производству цефалоспориновых антибиотиков, а также ряд брендов. Сумма сделки составила 500 млн долл., она будет закрыта во второй половине 2021 года.

Компания Sandoz, которая является подразделением швейцарской Novartis, сообщила, что приобретет подразделение GSK по производству цефалоспориновых антибиотиков. Такая информация указана на сайте компании.

В соглашение включены глобальные права на три известных бренда («Зиннат», «Зинацеф» и Fortum) на более чем 100 рынках. Права GSK на некоторые из этих препаратов будут сохранены в США, Австралии и Германии, а также в Индии, Пакистане, Египте, Японии и Китае. В 2020 году совокупный объем продаж этих трех брендов на соответствующих рынках составил около 140 млн долл. Sandoz выплатит GSK 350 млн долл. при закрытии сделки и дополнительные промежуточные платежи в размере до 150 млн долл. по выполнении условий сделки.

В соответствии со своей интегрированной производственной стратегией Sandoz намеревается в долгосрочной перспективе производить «Зиннат» на заводах своей собственной сети. Глобальное производство антибиотиков компании сосредоточено на производственном предприятии в Кундле (Австрия). Процесс передачи Sandoz технологических операций по производству препарата «Зиннат» займет около четырех лет с момента закрытия сделки.

«Эта важная сделка сделает Sandoz мировым лидером в области антибиотиков — действительно необходимых лекарств, которые составляют основу современных систем здравоохранения», — заявил генеральный директор Sandoz Ричард Сэйнор.

«Цефалоспорины являются крупнейшим сегментом антибиотиков по глобальным продажам, и приобретение этого бизнеса, включая признанный глобальный бренд «Зиннат», дополнит нашу ведущую позицию по дженерикам пенициллинов, другому ключевому сегменту [рынка]», — добавил он.

В конце января «ФВ» сообщал, что за четвертый квартал 2020 года прибыль Novartis выросла на 86% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Операционная прибыль за четвертый квартал составила 2,6 млрд долл., что на 45% больше, чем в предыдущем году.

Фото: facebook.com/sandozglobal

Николай Соколов

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