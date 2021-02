Рост продаж препаратов увеличил годовой доход AstraZeneca на 10% Sandoz намерена купить подразделение GSK и стать мировым лидером по производству антибиотиков » Одна доза вакцины Pfizer оказалась способна обеспечить достаточный иммунитет против COVID-19 Новые данные из Великобритании показывают, что однократное введение вакцины Pfizer может снижать случаи инфекции на 65% у молодых людей и 64% у людей старше 80 лет, в то время как для двух доз эти показатели – 79% и 84%. Однократная прививка вакциной от Pfizer и BioNTech может обеспечить иммунитет против COVID-19. Об это пишет The Financial Times со ссылкой на газету The Sun. Согласно данным этого издания, Минздрав Великобритании обнаружил, что однократная доза вакцины Pfizer снижает симптоматическую инфекцию на 65% у молодых людей и на 64% у людей старше 80 лет. Двукратная доза дает показатели в 79% и 84% соответственно. Обосновывая эти данные, The Sun ссылается на источник в правительстве. При этом FT приводит мнение другого специалиста, который отмечает, что такие данные выглядят «многообещающе», хотя пока невозможно точно определить влияние однократной дозы на число смертей и госпитализаций. Представитель британского Минздрава в свою очередь заявил, что ведомство «анализирует данные, собранные с начала развертывания вакцинации, и в должное время опубликует… выводы». Также FT приводит данные из Израиля, согласно которым одна инъекция вакцины от BioNTech и Pfizer вызывает устойчивый ответ антител в течение нескольких недель. По информации издания, в городе Рамбам на севере Израиля у 91% из 1800 врачей и медсестер, получивших две дозы вакцины, была обнаружена значительная концентрация антител через 21 день после первой прививки. В медицинском центре «Шиба» аналогичные серологические тесты показали, что по крайней мере у 50% персонала уровень антител находился «выше порогового значения» через две недели после первой дозы вакцины. В январе этого года «ФВ» сообщал, что Великобритания приняла решение увеличить интервал между введением двух доз вакцины от COVID-19 до 12 недель. Целью такого решения было расширить охват вакцинации населения на фоне появления более контагиозных вариантов вируса. Некоторые исследователи отмечали, что увеличение этого интервала может привести к развитию более выраженной иммунной реакции организма на вирус. Николай Соколов

