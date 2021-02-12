Рост продаж препаратов увеличил годовой доход AstraZeneca на 10%

Размер прибыли AstraZeneca в 2020 году составил 26,6 млрд долл. благодаря росту продаж препаратов от онкологических заболеваний и биофармацевтических лекарств. Из отчета были исключены доходы с продажи вакцины от COVID-19.

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca опубликовала финансовый отчет за 2020 год. Прошлый год стал прибыльным для производителя препаратов. Рост продаж продукции AstraZeneca составил 10%. Общая сумма годовой выручки – 26,6 млрд долл. По результатам IV квартала 2020 года продажи выросли на 12% и составили чуть более 7 млрд долл. Чистая прибыль на одну акцию достигла отметки в 2,4 долл., что демонстрирует рост на 137% с 2019 года.

Параллельно выручке вырос и чистый долг AstraZeneca, который достиг 12 млрд долл., увеличившийся с предыдущего года на 206 млн долл.

Производитель обусловливает свой успех в первую очередь продажей новых лекарственных средств для лечения онкологических забеливаний и биофармацевтических препаратов, среди которых «Тагриссо» (4,3 млрд долл.), показанный при немелкоклеточном раке легкого, и «Форсига» (1,9 млрд долл.), прописываемый при сахарном диабете II типа и сердечной недостаточности. Рост продаж вырос на эти медикаменты на 36% и 27% соответственно по сравнению с 2019 годом.

AstraZeneca занимает центральную роль в борьбе с пандемией коронавируса, разработав при сотрудничестве с Оксфордским университетом вакцину от COVID-19. Однако компания заявляла, что предоставит доступ к своей вакцине, установив на нее минимальную цену и убрав всякую возможность получить прибыль с продаж препарата, в особенности это касается стран с низким и средним уровнем дохода. Таким образом, текущие доходы не включают продажи противоковидной вакцины. Производитель также обьявил, что в 2021 году начнет отчитываться о продажах вакцины отдельно.

Руководство компании ожидает в 2021 году еще больший рост доходов и быстрого увеличения чистой прибыли по основной деятельности на одну акцию до 4,75 — 5,00 долл.

Владимир Заболотских

pharmvestnik