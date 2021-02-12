Герман Иноземцев подвел промежуточные итоги развития фармацевтического рынка за 30 лет

Генеральный директор компании «Лекарственная экосистема» Герман Иноземцев в рамках вебинара «Фармпак» рассказал о трендах в эволюции российской фармотрасли. По мнению эксперта 2020 год стал для фармы поворотным.

«С 1990 года по 2020 год в фармацевтической отрасли мы вырастили своеобразное «дерево»: в качестве корней и ствола оно получило производителей и логистов-дистрибьюторов, а основными двумя ветвями стали бюджетный и коммерческий сегменты фармрынка страны.

Бюджетная «ветвь» — относительно стройная и прозрачная, она сформировалась по международным стандартам, когда производитель сохраняет контроль за информацией куда и по какой цене отправляются ЛС, как и кем они будут применяться и т.д. Более того, после 2005 года началось развитие законодательной базы в части тендеров на проведение государственных закупок, что сделало процессы еще прозрачнее.

«Ветвь» коммерческая, в то же время была и остается корявой, сучковатой и непрозрачной: после первичной продажи ЛП дистрибьютору контроль за своим продуктом или брендом производители теряли и теряют. С 2000 по 2010 начался бурный рост аптечных сетей и фармрынок перешел в новую эру, когда производители начали задумываться не только о первичных продажах, но и о конечном пункте применения своих ЛП. Начали быстро формироваться команды фармацевтических и медицинских представителей для работы с врачами, а затем и с первостольниками.

Начиная с 2010 по 2015 год аптечные сети заметно укрупнились, что позволило им вести прямые разговоры с производителями о заключения трехсторонних договоров. Такая модель позволяла сделать бизнес-процессы той самой коммерческой ветви фармдерева более прозрачными. Но ввиду слабо развитой технологической стороны большое количество прямых контрактов с не очень крупными, по понятиям производителей, аптечными сетями было тяжело контролировать. И прямое взаимодействие свелось к отдельным маркетинговым договорам, а договора поставки продолжали идти через систему купли и перепродажи цепочки дистрибьюторов.

В 2015-2020 гг. цифровая революция и повышенное внимание регуляторов к коммерческой ветви запустило процесс и обеспечило первые шаги в сторону ее прозрачности: аптечному ритейлу пришлось перейти на онлайн-кассы ОФД; у производителей появилась обязательная маркировка и т.д.

Но вот случилась пандемия и теперь уже она, в очередной раз, подчеркнула неэффективность работы коммерческой ветки в ее нынешнем виде. Дефектура прошлой осени образовалась из-за того, что слишком много времени занимает насыщение длинной цепочки перепродаж ЛП.

Просто на просто, «живительные соки» товарного наполнения всей оптовой цепочки слишком медленно достигают «зеленых листиков» полок аптек в регионах страны.

Эти «листики» успевают «пожелтеть и облететь» пока коммерческая ветвь вновь наполняется дефицитными препаратами, после какого-либо сбоя или при неожиданной кратной вспышке спроса на отдельные позиции: в производстве, при регистрации/перерегистрации, на таможне, в системе СМДЛП и прочее.

Решение этой проблемы теперь возможно благодаря новым цифровым возможностям, фармаркетплейсам, на интернет-платформе которых заключаются договора прямых поставок от производителя в аптеки с помощью специализированных логистических операторов и прямых же маркетинговых условий.

Уверен, что 2020-2025 гг. станут временем выхода всей отрасли на принципиально новый уровень развития прямых контрактов, что поможет победить дефектуру и сократит непроизводственные затраты из-за перестраховок в длинной цепочке перепродаж, которые отражаются и на конечных ценах к потребителю и пациенту. С помощью «цифры» и прямых, гибких, быстрых взаимоотношений между фармпроизводителями и фармрозницей мы сможем «вылечить коммерческую ветвь» нашего фармацевтического древа, сгладив ее, наладив быстрое товародвижение и прозрачные информационные потоки. Пусть обе ветви нашего плодоносящего дерева будут стройны, гибки и зелены».

Материал партнера: ГК «Сантэнс»

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