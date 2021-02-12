Росздравнадзор сообщил о вводе в гражданский оборот 6 млн доз вакцины от COVID-19

В России введено в гражданский оборот 6 281 803 дозы вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» и «ЭпиВакКорона». Росздравнадзор выдал разрешение на 51 серию вакцин.

Росздравнадзор выдал разрешение на ввод в гражданский оборот 44 серии вакцины для профилактики COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак» производства филиала «Медгамал» Института им. Гамалеи и «Генериума» и 7 серий «ЭпиВакКорона» производства ГНЦ «Вектор». Об этом во время публичного обсуждения результатов работы Росздравнадзора в 2020 году рассказала временный исполняющий обязанности Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Алла Трапкова.

По ее словам, сейчас в гражданский оборот введено 6 231 563 дозы вакцины «Гам-КОВИД-Вак» и 50 240 доз «ЭпиВакКорона».

Она напомнила, что Росздравнадзор проводит посерийный контроль препаратов, зарегистрированных по постановлению №441. Регулятор проверил 46 серий «Авифавира», 22 серии «Коронавира» и 18 серий «Ареплевира», препараты с МНН фавипиравир, а также 10 серий «Илсира» (МНН левилимаб).

Как сообщил Forbes со ссылкой на источники, знакомые с ходом производства, по данным на 3 февраля, в России было промаркировано 16,261 млн доз вакцин от COVID-19, из которых 7,212 млн введено в гражданский оборот. При этом из системы маркировки выбыло (система не видит их дальнейшего движения) 2,335 млн доз вакцин, из которых 1,511 млн доз получили россияне, рассказали собеседники издания.

8 февраля вице-премьер Татьяна Голикова называла другие цифры. По ее словам, фармпредприятия России выпустили 8,62 млн доз вакцин от коронавируса. Для населения доступны 5,5 млн доз вакцин, субъектам предоставлены 5,3 млн доз. Голикова отметила, что разница между объемами производства и количеством доставленных в регионы вакцин возникает из-за контроля качества медикаментов.

Елена Калиновская

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