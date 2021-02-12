AstraZeneca построит новый завод в Германии для увеличения поставок вакцин

AstraZeneca совместно с немецкой компанией IDT Biologika планирует построить завод в Германии для увеличения производственных мощностей. В рамках проекта планируется создать биореакторы, способные выпускать десятки миллионов доз вакцины каждый месяц.

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила о строительстве нового завода по производству вакцин от COVID-19 при сотрудничестве с немецкой фирмой IDT Biologika. Завод планируется основать в городе Дессау с целью ускорить производство и разрешить конфликт с Европейским союзом (ЕС), связанный с поставками противоковидных препаратов.

IDT Biologika – один из партнеров AstraZeneca, который производит стеклянные ампулы и вводит в них жидкие вакцины.

Фармацевтические фирмы намерены построить до пяти биореакторов объемом 2000 литров, способных создавать десятки миллионов доз вакцины AstraZeneca в месяц. Однако, как отмечается, новый объект не будет введен в эксплуатацию до конца следующего года. Не отрицается возможность выпуска здесь вакцин от COVID-19 других компаний со схожим производственным процессом.

Обе компании сообщили, что рассматривают другие способы увеличить производственные мощности во II квартале текущего года для ускорения процесса распространения вакцин по территории ЕС.

Европейские страны столкнулись с сокращением поставок от AstraZeneca из-за проблем на одном из ее заводов, что сильно замедлило темпы вакцинации в европейских странах. На этом фоне в прошлом месяце ЕС пришлось перекрыть экспорт вакцин от коронавируса в государства, не входящих в союз.

Помимо этого была подвергнута сомнению эффективность вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета. Согласно публикациям немецких СМИ, препарат не способен выработать иммунную реакцию на вирус среди пожилых людей. Это послужило причиной запрета применения вакцины среди лиц старше 65 лет во многих европейских государствах.

Тем не менее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала использовать вакцину для взрослых всех возрастов. По словам Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ (SAGE), двухкомпонентная вакцина должна вводиться с интервалом от восьми до 12 недель.

Владимир Заболотских

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