Минздрав отменил регистрацию препарата «Колдрекс Найт»

С начала месяца государственную регистрацию потеряли свыше 20 лекарств, следует из госреестра Минздрава. Среди них противопростудное средство GSK.
Минздрав отменил регистрацию сиропа «Колдрекс Найт» компании GSK с регистрационным удостоверением П N015257/01 от 17.10.2008г. Основанием стала подача заявки уполномоченным лицом АО «ГлаксоСмитКляйн Хелскер». Информация об этом размещена на портале Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).
Препарат показан для облегчения симптомов гриппа и простуды, содержит в составе парацетамол, антигистаминное и противокашлевое средство. По данным ГРЛС, еще восемь препаратов бренда «Колдрекс» остаются в обращении.
С 1 по 10 февраля государственной регистрации лишились еще 25 препаратов:
- «Бронхоцин», сироп (П N014278/01 от 10.04.2008г.), Балканфарма — Троян АД, Болгария;
- «Верогалид ЕР 240», таблетки (П N012624/01 от 17.04.2007г.), Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль;
- «Сиэль-Тева», таблетки (П N015389/01 от 12.01.2010г.), Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль;
- «Гемцитабин-Тева», лиофилизат для приготовления раствора для инфузий (ЛСР-010215/08 от 15.12.2008г.), Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль;
- «Терцеф», порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (П N013582/01-2001 от 12.12.2011г.), Балканфарма-Разград АД, Болгария;
- «Лаквель», таблетки (ЛСР-009007/09 от 10.11.2009г.), Плива Хрватска д.о.о., Республика Хорватия;
- «Остеотриол», капсулы (П N015032/01 от 18.06.2009г.), Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль;
- «Никотинелл», трансдермальная терапевтическая система (ЛСР-004223/09 от 28.05.2009г.), АО «ГлаксоСмитКляйн Хелскер», Россия;
- «ТераФлю Бро», мазь (П N011557/01 от 20.06.2011г.), АО «ГлаксоСмитКляйн Хелскер», Россия;
- «Венорутон», гель для наружного применения (П N008948/02 от 05.07.2010г.), АО «ГлаксоСмитКляйн Хелскер», Россия;
- «Флутамид Плива», таблетки (П N011946/01 от 15.05.2009г.), Плива Хрватска д.о.о., Республика Хорватия;
- «Флутаплекс», таблетки (П N012588/01 от 14.03.2008г.), Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль;
- «Грасальва», раствор для внутривенного и подкожного введения (ЛС-000970 от 09.07.2010г.), Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль;
- «Цибутол циклокапс», капсулы для ингаляций (П N014241/01-2002 от 13.10.2008г.), Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль;
- «Гинос», таблетки (ЛС-000193 от 09.04.2010г.), АО «ВЕРОФАРМ», Россия;
- «Бетавер», таблетки (ЛС-002346 от 12.03.2012г.), АО «ВЕРОФАРМ», Россия;
- «Грастива», капсулы (ЛП-003661 от 06.06.2016г.), АО «ВЕРОФАРМ», Россия;
- «Фалиминт», драже (П N008973 от 10.08.2010г.), ЗАО «Берлин-Фарма», Россия;
- «Солпафлекс», таблетки (П N011299/01 от 01.07.2008г.), ГлаксоСмитКляйн Консьюмер Хелскер, Великобритания;
- «Сетебе 500», капсулы пролонгированного дейтсвия (П N008210 от 16.05.2008г.), ГлаксоСмитКляйн Консьюмер Хелскер, ГмбХ&Ко.КГ, Германия;
- «Оспамокс», таблетки диспергируемые (ЛП-004073 от 11.01.2017г.), Сандоз д.д., Словения;
- «Тетраспан 10», раствор для инфузий (ЛСР-008114/08 от 14.10.2008г.), Б. Браун Мельзунген АГ, Германия;
- «Веро-винпоцетин», таблетки (Р N000327/01 от 03.04.2012г.), АО «ВЕРОФАРМ», Россия;
- «ЭЙСИПИ», таблетки (ЛП-002063 от 25.04.2013г.), АО «ВЕРОФАРМ», Россия;
- «Веро-амиодарон», раствор для внутривенного введения (Р N002637/01 от 26.05.2008г.), АО «ВЕРОФАРМ», Россия.
В предыдущем месяце с рынка было отозвано всего 27 препаратов, сообщал «ФВ».
Анастасия Теслина
pharmvestnik