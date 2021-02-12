Минздрав отменил регистрацию препарата «Колдрекс Найт»

С начала месяца государственную регистрацию потеряли свыше 20 лекарств, следует из госреестра Минздрава. Среди них противопростудное средство GSK.

Минздрав отменил регистрацию сиропа «Колдрекс Найт» компании GSK с регистрационным удостоверением П N015257/01 от 17.10.2008г. Основанием стала подача заявки уполномоченным лицом АО «ГлаксоСмитКляйн Хелскер». Информация об этом размещена на портале Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).

Препарат показан для облегчения симптомов гриппа и простуды, содержит в составе парацетамол, антигистаминное и противокашлевое средство. По данным ГРЛС, еще восемь препаратов бренда «Колдрекс» остаются в обращении.

С 1 по 10 февраля государственной регистрации лишились еще 25 препаратов:

В предыдущем месяце с рынка было отозвано всего 27 препаратов, сообщал «ФВ».

Анастасия Теслина

pharmvestnik