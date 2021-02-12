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Минздрав отменил регистрацию препарата «Колдрекс Найт»

С начала месяца государственную регистрацию потеряли свыше 20 лекарств, следует из госреестра Минздрава. Среди них противопростудное средство GSK.

Минздрав отменил регистрацию сиропа «Колдрекс Найт» компании GSK с регистрационным удостоверением П N015257/01 от 17.10.2008г. Основанием стала подача заявки уполномоченным лицом АО «ГлаксоСмитКляйн Хелскер». Информация об этом размещена на портале Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).

Препарат показан для облегчения симптомов гриппа и простуды, содержит в составе парацетамол, антигистаминное и противокашлевое средство. По данным ГРЛС, еще восемь препаратов бренда «Колдрекс» остаются в обращении.

С 1 по 10 февраля государственной регистрации лишились еще 25 препаратов:

  1. «Бронхоцин», сироп (П N014278/01 от 10.04.2008г.), Балканфарма — Троян АД, Болгария;
  2. «Верогалид ЕР 240», таблетки (П N012624/01 от 17.04.2007г.), Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль;
  3. «Сиэль-Тева», таблетки (П N015389/01 от 12.01.2010г.), Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль;
  4. «Гемцитабин-Тева», лиофилизат для приготовления раствора для инфузий (ЛСР-010215/08 от 15.12.2008г.), Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль;
  5. «Терцеф», порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (П N013582/01-2001 от 12.12.2011г.), Балканфарма-Разград АД, Болгария;
  6. «Лаквель», таблетки (ЛСР-009007/09 от 10.11.2009г.), Плива Хрватска д.о.о., Республика Хорватия;
  7. «Остеотриол», капсулы (П N015032/01 от 18.06.2009г.), Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль;
  8. «Никотинелл», трансдермальная терапевтическая система (ЛСР-004223/09 от 28.05.2009г.), АО «ГлаксоСмитКляйн Хелскер», Россия;
  9. «ТераФлю Бро», мазь (П N011557/01 от 20.06.2011г.), АО «ГлаксоСмитКляйн Хелскер», Россия;
  10. «Венорутон», гель для наружного применения (П N008948/02 от 05.07.2010г.), АО «ГлаксоСмитКляйн Хелскер», Россия;
  11. «Флутамид Плива», таблетки (П N011946/01 от 15.05.2009г.), Плива Хрватска д.о.о., Республика Хорватия;
  12. «Флутаплекс», таблетки (П N012588/01 от 14.03.2008г.), Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль;
  13. «Грасальва», раствор для внутривенного и подкожного введения (ЛС-000970 от 09.07.2010г.), Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль;
  14. «Цибутол циклокапс», капсулы для ингаляций (П N014241/01-2002 от 13.10.2008г.), Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль;
  15. «Гинос», таблетки (ЛС-000193 от 09.04.2010г.), АО «ВЕРОФАРМ», Россия;
  16. «Бетавер», таблетки (ЛС-002346 от 12.03.2012г.), АО «ВЕРОФАРМ», Россия;
  17. «Грастива», капсулы (ЛП-003661 от 06.06.2016г.), АО «ВЕРОФАРМ», Россия;
  18. «Фалиминт», драже (П N008973 от 10.08.2010г.), ЗАО «Берлин-Фарма», Россия;
  19. «Солпафлекс», таблетки (П N011299/01 от 01.07.2008г.), ГлаксоСмитКляйн Консьюмер Хелскер, Великобритания;
  20. «Сетебе 500», капсулы пролонгированного дейтсвия (П N008210 от 16.05.2008г.), ГлаксоСмитКляйн Консьюмер Хелскер, ГмбХ&Ко.КГ, Германия;
  21. «Оспамокс», таблетки диспергируемые (ЛП-004073 от 11.01.2017г.), Сандоз д.д., Словения;
  22. «Тетраспан 10», раствор для инфузий (ЛСР-008114/08 от 14.10.2008г.), Б. Браун Мельзунген АГ, Германия;
  23. «Веро-винпоцетин», таблетки (Р N000327/01 от 03.04.2012г.), АО «ВЕРОФАРМ», Россия;
  24. «ЭЙСИПИ», таблетки (ЛП-002063 от 25.04.2013г.), АО «ВЕРОФАРМ», Россия;
  25. «Веро-амиодарон», раствор для внутривенного введения (Р N002637/01 от 26.05.2008г.), АО «ВЕРОФАРМ», Россия.

В предыдущем месяце с рынка было отозвано всего 27 препаратов, сообщал «ФВ».

Анастасия Теслина
pharmvestnik

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12 февраля, 2021 | Просмотров: 80