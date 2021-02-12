«Генериум» и Иран объединят усилия в борьбе с туберкулезом

Визит представителей системы здравоохранения Исламской Республики Иран в компанию «Генериум» состоялся 9 февраля. Делегацию возглавил заместитель министра здравоохранения, лечения и медицинского образования, доктор Мохаммадреза Шане Саз.

В рамках визита состоялось посещение научного городка, R&D-центра, а также производственной площадки «Генериум».

Стороны обсудили возможности двустороннего сотрудничества в части поставок российских биотехнологических средств диагностики, терапии и профилактики различных заболеваний в Исламскую Республику Иран.

«Мы обсудили мировые тренды роста заболеваемости туберкулезом на фоне пандемии COVID-19, — рассказал вице-президент по внедрению новых медицинских технологий АО «Генериум», профессор Дмитрий Кудлай. — Мы имеем опыт в работе с оригинальными технологическими платформами гибридных диагностических белков. Рекомбинантный препарат «Диаскинтест», зарегистрированный в Иране, может стать ключевым решением в части противотуберкулезной программы МЗ Ирана. По итогам встречи мы рассчитываем достичь серьезного прогресса в отработке плана совместных действий с иранскими коллегами».

Тесные двусторонние отношения между компанией «Генериум» и иранской стороной развиваются не первый год. Так в феврале 2018 года в Посольстве Ирана в Москве состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве в части экспортных поставок российских биотехнологических препаратов компании «Генериум» для диагностики туберкулеза и лечения редких заболеваний, а также о поэтапном трансфере технологий их производства в Исламскую Республику Иран.

Материал партнера: АО «Генериум»

pharmvestnik