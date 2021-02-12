Объявлена сумма инвестиций Сбербанка в компанию «Сбер Еаптека»

Сбербанк и Группа компаний «Р-Фарм», которые приобрели по 45% долей «Еаптеки», раскрыли сумму сделки. Объем инвестиций Сбера в рамках сделки составил 5,7 млрд руб.

Сбербанк и ГК «Р-Фарм» сообщили о закрытии сделки по приобретению долей компании «Еаптека», которая в октябре 2020 года сменила бренд на «Сбер Еаптека». Компаниям принадлежат по 45% долей. При этом 10% сохранил за собой основатель и генеральный директор «Еаптеки» Антон Буздалин. Сумма инвестиций Сбера в рамках сделки составила 5,7 млрд руб., сообщается в официальном пресс-релизе компании «Сбер Еаптека».

Как ранее писал «ФВ», в октябре 2020 года стало известно, что интернет-ресурс «Еаптека» войдет в экосистему Сбера. Банк планирует создать крупнейшего на рынке оператора дистанционной торговли, комментировали сделку эксперты фармацевтического рынка.

Как указано в официальном пресс-релизе, инвестиции в размере 5,7 млрд рублей будут направлены на «улучшение качества сервиса и экспансию в регионы России, которую «Сбер Еаптека» начала в 2020 году».

О своих планах выйти в 125 городов в течение двух лет интернет-ресурс «Еаптека» заявил еще до закрытия сделки. Компания активно открывает аптеки в регионах России под брендом «Сбер Еаптека».

В рамках сотрудничества Сбера и «Сбер Еаптеки» осуществляется глубокая интеграция в экосистему Сбера. Компания стала частью подписки СберПрайм.

Кроме того, с 2020 года «Сбер Еаптека» развивает систему аптек-хабов, предназначенных для интернет-продаж. Сейчас в Москве и Московской области работает 15 хабов. В планах на 2021 год — открытие еще 25 хабов, за счет которых компания обещает доставлять лекарства до потребителей за один час.

В феврале текущего года «Сбер Еаптека» стала единственным владельцем интернет-аптеки Piluli.ru. Ранее обеими организациями владела кипрская компания AMSELE LIMITED.

Кроме того, «Сбер Еаптека» стала единственным владельцем компаний «Информационные технологии» и «Надежная аптека». Одна из них принадлежала основателю «Р-Фарм» Алексею Репику.

Оксана Баранова

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