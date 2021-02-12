РСПП предлагает коренным образом изменить систему патентной защиты в фарминдустрии

Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает российским законодателям реконструировать свое патентное право, сообщают «Известия». В первую очередь — решить проблему «вечнозеленых патентов» на лекарства и их компоненты, которыми в большинстве своем обладают крупные западные корпорации.

Изменения необходимо провести таким образом, чтобы отечественные производители лекарственных препаратов могли получить возможность развиваться, отмечают эксперты.

«Сейчас на российском рынке сложилась ситуация, при которой большая часть патентов на лекарственные средства принадлежит международным, а не отечественным компаниям», — рассказал изданию замглавы комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Анатолий Семенов.

Более развитые и финансово обеспеченные представители так называемой большой фармы начали раньше осваивать местный рынок. В РСПП считают, что Россия должна ориентироваться на патентное законодательство в таких странах, как Индия или Китай: сначала они поддерживали и развивали своих производителей, после чего стали заниматься усилением патентной защиты. Например, КНР ужесточила законодательство после того, как начала экспорт интеллектуальной собственности, сказал эксперт. Также эти государства ведут активную борьбу с «вечнозелеными патентами», не допускают того, чтобы компании патентовали что-то помимо уникального вещества.

Решение давно назревшего законодательного вопроса поможет Роспатенту подступиться к формированию понятной национально ориентированной политики — от ведомства рынок в первую очередь ожидает ее появления.

Существующие проблемы в области защиты прав интеллектуальной собственности на препараты могут привести к снижению доступности инновационных лекарств для населения России, считают 71,4% посетителей сайта GxP News, принявших участие в тематическом опросе, проходившем на ресурсе в период со 2 по 5 февраля. Еще 35,7% респондентов отмечают, что эти барьеры приведут к снижению доступности лекарственных средств в стране в целом, а 25% уверены, что если ничего не изменится, то у российских фармпроизводителей могут возникнуть сложности при выводе препаратов на международные рынки.

Основная часть опрошенных (71,4%) считает наиболее существенной проблемой в области защиты авторских прав правообладателей в России самостоятельный выпуск дженериков производителями до истечения срока действия патентной защиты без правовых оснований. На втором месте (25%) – спорные решения арбитражных судов, в том числе Суда по интеллектуальным правам. При этом более половины респондентов оценили доступность способов защиты интеллектуальной собственности в России на 1-3 балла (шкала оценки находилась в диапазоне от 1 до 5, где 1 – совершенно недоступны, 5 – полностью доступны).

gxpnews