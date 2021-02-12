Французская фармкомпания Seqens выставлена на продажу за $2,4 млрд

Акционеры французского производителя активных фармацевтических ингредиентов (API) Seqens готовят компанию к продаже, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Они сообщают, что мажоритарный акционер Eurazeo привлек JP Morgan для поиска потенциального покупателя, среди которых называют Recipharm, Lonza, Cambrex и Samsung Biologics.

По словам одного из источников, Seqens может быть оценена более чем в €2 млрд ($2,4 млрд), что в 15 раз превышает ее выручку.

Seqens занимается производством и поставками аспирина, парацетамола и других API. Также она производит косметику, продукты питания и микроэлектронику. Один из источников предполагает, что продажи компании в этом году составят €1 млрд, а прибыль – €150 млн.

Ожидается, что покупателем компании может быть аналогичный по сфере деятельности фармпроизводитель, включая Recipharm, Lonza, Cambrex и Samsung Biologics, сказал один из источников, добавив, что фонды прямых инвестиций также могут проявить интерес.

Компания Seqens, известная до 2018 года как Novacap, была основана в 2003 году и изначально принадлежала Bain Capital. Она выросла за счет ряда приобретений, в том числе немецкой Uetikon, китайской Yangzi Pharmaceutical Chemical и американской PCI Synthesis.

В 2016 году парижская инвестиционная компания Eurazeo выкупила 67% акций Seqens у фонда прямых инвестиций Ardian, который сохранил 18% акций. Соглашение оценивалось в $792 млн. В 2018 году она была переименована в Seqens.

Eurazeo и JPMorgan отказались от комментариев, отмечает агентство.

gxpnews