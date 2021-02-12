«Фармасинтез-Тюмень» заканчивает строительство нового цеха за 4 млрд рублей

Компания «Фармасинтез-Тюмень» заканчивает строительство цеха по производству гормональных препаратов, общий объем инвестиций в который составил уже более 4 млрд руб., сообщила компания в эфире телеканала «Тюменское время».

«Основными сферами применения гормональных препаратов станут заместительная гормонотерапия, оральная контрацепция и лечение гинекологических заболеваний у женщин, связанных с нарушением эндокринного статуса», – рассказал генеральный директор компании Алексей Глушаков.

В России подобных предприятий пока нет. Технический запуск планируется в сентябре 2021 года.

Завод «Фармасинтез-Тюмень» производит не только дженерики, но и оригинальные противодиабетические препараты. Помимо этого, компания производит растворы для инфузий и инъекций, в год около 20 млн штук.

В 2021 году в планах компании увеличить объемы производства на 60%.

gxpnews