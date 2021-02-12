Препарат «Эрлеада» вошел в перечень ЖНВЛП с 2021 года

Препарат «Эрлеада» (апалутамид), предназначенный для терапии неметастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы (нмКРРПЖ) и гормоночувствительного метастического рака предстательной железы (мГЧРПЖ), включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщает ООО «Джонсон & Джонсон».

«Внедрение апалутамида в широкую клиническую практику за счет включения препарата в список ЖНВЛП позволит улучшить клинические исходы РПЖ — увеличить выживаемость пациентов с этим заболеванием. При сопоставимой эффективности и безопасности затраты на терапию апалутамидом на 21% ниже по сравнению с использованием препарата из группы антиандрогенов — энзалутамида. Применение апалутамида в целевой популяции не приводит к увеличению расходов государственного бюджета и позволяет сэкономить до 3,55 млрд рублей», — заявляет эксперт по методологическому сопровождению проектов в сфере здравоохранения АНО «НЦ ОТЗ», научный сотрудник кафедры регуляторных отношений обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий ПМГМУ имени Сеченова Оксана Ивахненко.

«Решение о включении препарата Эрлеада в перечень ЖНВЛП является значимым шагом навстречу пациентам, столкнувшимся с раком предстательной железы. Ведь при этом заболевании особенно ценно время, одна из основных задач лечения РПЖ — это повышение выживаемости и качества жизни при распространенном процессе. Включение препарата в перечень позволит большему количеству пациентов вовремя начать лечение и сохранить качество жизни», — отметила управляющий директор «Янссен» в России и СНГ, генеральный директор ООО «Джонсон & Джонсон» Катерина Погодина.

Лекарственный препарат апалутамид, разработанный и исследуемый для лечения пациентов с раком предстательной железы, был одобрен для применения в России в 2019 году. Это первый препарат, получивший одобрение FDA и EMA, для лечения неметастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы у пациентов с высоким риском развития метастазов.

«Эрлеада» (апалутамид) — это нестероидный антиандрогенный препарат нового поколения, который блокирует действие андрогенов, способствующих развитию опухоли.

Наиболее распространённой формой метастатического рака предстательной железы является гормоночувствительный метастический рак предстательной железы. В России ежегодно диагностируется около 15 тыс. случаев этого заболевания, при этом более десяти лет не появлялось новых препаратов для лечения этой категории больных.

Регистрация препарата «Эрлеада» в России была осуществлена на основании данных исследования III фазы SPARTAN, в котором оценивалась эффективность и безопасность андроген-депривационнной терапии в комбинации с апалутамидом или плацебо у пациентов с нмКРРПЖ с временем удвоения ПСА ≤10 месяцев.

gxpnews