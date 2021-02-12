Sinovac подала заявку на регистрацию своей вакцины на Украине

Китайская компания Sinovac Biotech подала заявку на регистрацию своей вакцины от COVID-19 CoronaVac на Украине, сообщает украинский Минздрав.

Компания хочет получить разрешение на экстренное медицинское применение вакцины.

«В конце декабря 2020 министерство здравоохранения через свое предприятие «Медицинские закупки Украины», которое было определено оператором вакцин, заключило договор на поставку 1 млн 913 доз вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac», — говорится в сообщении ведомства.

Разрешение на экстренное применение вакцины Sinovac уже предоставлено регуляторами Турции, Бразилии, Китая и Индонезии.

В конце января Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект, запрещающий ускоренную регистрацию в стране российских вакцин от COVID-19. По словам главы украинского Минздрава Максима Степанова, украинцы смогут прививаться только теми вакцинами, которые «прошли все стадии клинических испытаний и уже зарегистрированы во многих странах мира».

gxpnews