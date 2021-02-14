Минздрав допустил запуск дистанционной торговли рецептурными препаратами раньше 2023 года

Депутаты Госдумы намерены обратиться к правительству по организации пилотного проекта о дистанционной торговле рецептурными лекарственными средствами. Пока речь идет о доставке таких препаратов льготным категориям населения в отдаленных районах. В полной мере проект может быть реализован только после повсеместного внедрения электронных рецептов.

Предложили пилотный проект

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов предложил запустить пилотный проект по доставке рецептурных препаратов для льготных категорий граждан. «Сейчас проблемы возникают, особенно у людей, которые живут удаленно от точек выдачи лекарственных препаратов. Нас беспокоит низкий уровень развития электронных рецептов. В Москве 750 аптек получили такую возможность, но вопросы по России не решены, система находится в зачаточном состоянии», — сказал он на заседании межфракционной рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств 11 февраля.

Кроме того, не решена проблема с заверением электронного рецепта врачом, добавил Власов. «Первое наше предложение — исключить из законодательства запрет на торговлю рецептурными препаратами для льготных категорий. Второе — предусмотреть в правилах надлежащей аптечной практики возможность дистанционного консультирования. Третье — предусмотреть правила дистанционной проверки бумажных рецептов и процедуру их изъятия с применением штампа «препарат отпущен».

Он отметил, что доставлять препараты могла бы «Почта России» после получения всех разрешительных документов.

Какие были возражения

Как предложение провести подобный «пилот» можно было бы трактовать разрешение правительства реализовывать интернет-торговлю определенным перечнем рецептурных препаратов во время пандемии, отметил депутат Госдумы Андрей Исаев. «Это право не было использовано», — резюмировал он.

Говорить о возможности доставки рецептурных препаратов, пока во всех субъектах не введен электронных рецепт, рано, согласились его коллеги. «Отпуск рецептурных препаратов из аптек во время пандемии — без соответствующих назначений — привел к их дефициту», — напомнила исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина.

Что было решено

В итоге обсуждения депутат Андрей Исаев предложил обратиться от имени рабочей группы к правительству и Минздраву для организации экспериментального проекта. «Мы по опыту развития законодательства знаем, что многие вопросы решаются после пилотного проекта, который позволяет снять все сомнения. Да, не все регионы готовы к дистанционной торговле рецептурными препаратами, но если есть те, кто может, то Минздрав мог бы им помочь подготовиться к «пилоту». А мы готовы оперативно внести изменения в законодательство», — сказал он.

Исаев сказал, что пилотный проект выступит в качестве ускорителя. В противном случае и к 2023 году может выясниться, что отрасль не готова к запуску интернет-торговли рецептурными препаратами.

Представитель Минздрава добавила, что дистанционная торговля рецептурными препаратами может быть внедрена и раньше 2023 года. «Коллегами из информационного департамента ведется серьезная проработка этого вопроса. И срок — 2023 год — может чуть измениться в связи с тем, что для льготных категорий граждан это было бы удобно и целесообразно. Вопрос открытый. Мы со своей стороны постараемся обеспечить техническую возможность реализации проекта», — отметила заместитель директора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Светлана Семечева.

Ольга Коберник

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