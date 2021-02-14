Роспотребнадзор предложил продлить действие правил транспортировки и хранения «Спутника V»

Правила перевозки и хранения вакцины «Гам-КОВИД-Вак» истекают 1 марта. Роспотребнадзор предложил продлить их до 1 января 2022 года.

Роспотребнадзор предлагает продлить действие постановления главного санитарного врача России Анны Поповой о правилах транспортировки и хранения вакцины «Спутник V». Соответствующий проект постановления опубликован на портале regulation.gov.ru.

Действие правил предлагают продлить до 1 января 2022 года. Если изменения не будут внесены, то постановление потеряет силу уже 1 марта.

Вакцину доставляют пациентам по принципу «холодовой цепи», в который входят четыре этапа. «Спутник V» необходимо хранить и перевозить при температуре -18 °С. При этом даже при максимальной загрузке морозильного оборудования должна быть обеспечена свободная циркуляция воздуха.

Для перевозки вакцины можно использовать термоконтейнеры с сухим льдом или хладоэлементами с температурой не выше -21 °С, а также авторефрижераторы. Хранить вакцину следует в морозильниках, постоянно проверяя температуру внутри камер.

Ранее в Минздраве России сообщали, что в стране начнется производство «Спутника V», который можно будет транспортировать и хранить при температуре +2…+8 °С.

Григорий Дубов

pharmvestnik