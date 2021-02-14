Украина получит заявку на одобрение вакцины от Pfizer и 50 млн долл. от ЕС и ВОЗ на вакцинацию

Американская фармацевтическая компания Pfizer планирует подать регистрационную заявку на применение своей вакцины от COVID-19 на Украине. Как пишет агентство Reuters, об этом сообщил исполняющий обязанности директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

Минздрав Украины заявил, что страна рассчитывает получить свою первую партию из 117 тыс. доз вакцины производства компаний Pfizer и BioNTech в феврале в рамках программы COVAX, нацеленной на иммунизацию от коронавируса всех стран мира.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил на прошлой неделе, что Украина подписала контракты о получении 12 млн доз вакцин от компаний AstraZeneca и Novavax. Препараты будут изготовлены Институтом сыворотки Индии.

Помимо этого, в конце декабря прошлого года Украина заключила сделку о поставке 1,9 млн доз вакцины, разработанной китайским производителем противоковидных препаратов Sinovac. Компания также подала заявку украинскому регулятору на регистрацию своей вакцины.

Страна может получить не менее 8 млн доз вакцин от COVID-19 в рамках глобальной схемы COVAX.

Еще ни одна вакцина от коронавируса не была официально одобрена на Украине. При этом правительство страны неоднократно подчеркивало, что не станет выдавать разрешение на применение вакцин российского производства, официально запретив их регистрацию.

Кроме того, Европейский союз (ЕС) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) потратят 48 млн долл. в течение трех лет на обеспечение доступа к вакцинам от COVID-19 для шести стран — членов Восточного партнерства: Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдовы и Украины. Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

Средства пойдут на подготовку к вакцинации, а именно на составление планов, закупок необходимого оборудования, проведение информационных кампаний и обучение медицинских сотрудников. Впоследствии деньги будут выделены на распространение вакцин внутри государств и осуществление мониторинга процесса иммунизации.

Владимир Заболотских

pharmvestnik