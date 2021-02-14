Gilead и Galapagos в рамках соглашения на 5 млрд долл. провалили испытания второго препарата

Gilead и Galapagos прекратили разработку препарата ziritaxestat от легочного фиброза из-за того, что риск назначения превышает пользу. Gilead начала сотрудничество с Galapagos в 2015 году, но их первый препарат filgotinib не был одобрен FDA.

Gilead Sciences прекратила совместную с Galapagos разработку препарата ziritaxestat от ревматоидного артрита, сообщает BioPharma Dive. Компании получили негативный отзыв от независимых исследователей, которые отмечают, что «соотношение пользы и риска ziritaxestat больше не способствует продолжению этих исследований».

На основании этих данных компании приняли решение прекратить все испытания этого лекарства, включая исследование фазы II в отношении системного склероза. III фаза исследования ziritaxestat включала два испытания, к которым планировалось привлечь 1500 пациентов с идиопатическим легочным фиброзом, который вызывает образование рубцовой ткани внутри легких и затрудняет дыхание. Пациенты получали либо плацебо, либо одну из двух доз ziritaxestat в дополнение к стандартному лечению.

Gilead сотрудничает с Galapagos с 2015 года. В 2019 году компании заключили сделку на 5 млрд долл., центральной частью которой была разработка препарата filgotinib от ревматоидного артрита. Но в 2020 году FDA отказалась регистрировать препарат, и Gilead приняла решение прекратить его испытания.

Очередная неудача с ziritaxestat означает, что вероятность получения Gilead положительной отдачи от инвестиций в сделку с Galapagos, «выглядит все более незначительной», – сообщает аналитик компании Baird Брайан Скорни в письме для инвесторов.

По его словам, надежда на прибыльность сделки теперь может быть связана с исследованиями препарата под названием GLPG3970, который проходит испытания для лечения различных воспалительных заболеваний. Если результаты покажут, что терапия может помочь восстановить иммунный баланс, программа может оказаться «весьма полезной в долгосрочной перспективе» и может помочь Gilead восстановить часть потерь от союза с Galapagos, добавляет он.

Gilead пытается восстановить убытки от этого соглашения и в других областях, пишет Fiercebiotech. Так, в 2020 году компания приобрела биотехнологическую компании Immunomedics за 21 млрд долл. Сделка позволит компании расширить портфель противоопухолевых препаратов, в частности, получить доступ к препарату для лечения метастатического трижды негативного рака молочной железы Trodelvy.

Николай Соколов

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