Мантуров сообщил о создании индустриального парка на заводе «Биннофарм Групп» в Кургане

Во время поездки в Курганскую область глава Минпромторга посетил завод «Синтез», где анонсировал появление индустриального парка. На заводе уже производятся больше 300 лекарственных средств, но «Синтез» заинтересован в привлечении новых предприятий.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что на базе завода «Синтез», принадлежащего «Биннофарм Групп», будет создан индустриальный парк. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Курганскую область, сообщается на сайте министерства.

По словам Мантурова, парк займет площадь в 86 га, на этой территории построят новый производственный комплекс, где будут размещены различные производства, в том числе фармацевтических субстанций. «Создание <…> условий с общей инфраструктурой позволит снизить затраты предприятий на вхождение, что будет мотивировать их размещать здесь новые производства», — сказал Мантуров.

Завод производит 300 препаратов, из них больше 80 входят в Перечень ЖНВЛП, еще 14 лекарств Минздрав рекомендовал использовать для лечения коронавируса. В 2020 году «Синтез» увеличил выпуск антибиотиков и других средств от COVID-19 более чем на 40%. Росту производственных мощностей способствовало открытие нового участка завода по выпуску субстанций для антибиотиков.

Фото: Минпромторг России

Григорий Дубов

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