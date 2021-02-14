«Спутник V» одобрен в 26 странах мира

По состоянию на 12 февраля 26 стран мира одобрили российскую вакцину «Спутник V». С некоторыми государствами ведутся переговоры о ее производстве. В Казахстане с середины февраля поступит в оборот вакцина «Спутник V», произведенная Карагандинским фармацевтическим комплексом.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) последнюю неделю почти каждый день сообщает о новых странах, одобривших применение вакцины «Спутник V».

5 февраля было объявлено о регистрации вакцины Минздравом Ливана, 6 февраля вакцина была одобрена в рамках процедуры разрешения на экстренное использование без дополнительных клинических испытаний в Мьянме.

9 февраля к этим странам присоединились Пакистан и Монголия. 10 февраля Королевство Бахрейн одобрило применение вакцины.

12 февраля стало известно, что Черногория и Сент-Винсент и Гренадины одобрили вакцину.

Таким образом, на 12 февраля вакцина одобрена в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинейской Республике, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (субъект Босния и Герцеговина), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголие, Бахрейне, Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах.

В конце января РФПИ подал заявку о регистрации «Спутника V» в Евросоюзе. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что она может быть одобрена в феврале–начале марта. Европейский регулятор сообщал 9 февраля, что разработчики российской вакцины получили научные консультации от EMA.

С некоторыми государствами РФПИ ведет переговоры о производстве вакцины. 8 февраля РИА «Новости» сообщало о том, что фонд подписал соглашение с ведущим турецким фармпроизводителем о производстве в этой стране российской вакцины и начал трансфер технологии. В Турции намерены наладить производство вакцины как для собственных нужд, так и для экспорта.

Ожидается, что вакцина «Спутник V», произведенная в Казахстане на Карагандинском фармкомплексе, с 15 февраля получит регистрацию в Минздраве республики.

10 февраля в Минздраве прошла встреча с иранской делегацией, на которой обсуждались возможные условия передачи технологии производства вакцины «Спутник V». Подобные переговоры прошли с представителями Сербии.

«Вакцина будет производиться или уже производится в Индии, Корее, Бразилии. В Китае производство начнется в конце месяца. Мы также будем производить вакцину в Казахстане, развивать это в Белоруссии, Турции и, возможно, в Иране», – сообщил 2 февраля в ходе брифинга Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что ключевым центром производства вакцины является Индия, где объемы выпуска смогут сравниться с российскими.

Фото: М. Мишина

Елена Сидорова

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