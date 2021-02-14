В январе помощь благфонда «Протек» больницам и соцучреждениям составила около 3 млн рублей

В течение января благфонд «Протек» безвозмездно поставил лекарственные препараты и медицинские изделия в лечебные учреждения и некоммерческие организации на сумму 2,8 млн руб.

Товар предоставлен структурными подразделениями ГК «Протек» – дистрибьюторской компанией ЦВ «Протек» и производственной компанией «Рафарма».

В благотворительные грузы для ЛПУ вошли гипогликемические, гипотензивные и ноотропные средства, хондропротекторы, препараты для лечения ОРВИ и болезней желудочно-кишечного тракта, а также медизделия – шприцы, бинты, перчатки и пластыри. Помощь получили более 20 лечебных учреждений в шести регионах: Московской, Астраханской, Волгоградской и Мурманской областях, а также Хабаровском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

В НКО «Поколения» (Волгоградская область) благотворительный фонд «Протек» направил более 3 тыс. упаковок метформина – препарата для лечения сахарного диабета 2-го типа – на общую сумму свыше 700 тыс. руб.

«Фонд «Поколения» занимается поддержкой ветеранов и пожилых людей – лекарства были распределены нуждающимся через советы ветеранов и клубы пожилых людей Волгограда, направлены в Ольховский район Волгоградской области, – рассказал председатель благотворительного фонда «Поколения», депутат Волгоградской городской думы Иосиф Ефремов. – Мы благодарны благфонду «Протек» за поддержку и надеемся на дальнейшее сотрудничество».

«Лекарственная помощь – основное и самое объемное направление деятельности благфонда «Протек», – подчеркнула генеральный директор благфонда «Протек» Оксана Рябых. – Мы рады, что растет количество поставок, расширяется их география. В этот раз наши благотворительные грузы доехали не только до городов центральной России, но и до Нефтеюганска, Нижневартовска, Сургута, Кандалакши, Хабаровска. Это значит, что мы можем протянуть руку помощи даже в самые отдаленные уголки нашей страны».

Материал партнера: ГК «Протек»

pharmvestnik