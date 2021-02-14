Апелляционный суд США поддержал Sanofi и Regeneron в патентном споре с Amgen

Апелляционный суд США поддержал Sanofi и Regeneron в патентном разбирательстве с Amgen. Суд признал недействительным пять требований Amgen, касающихся ингибитора PCSK9 «Пралуэнт», предназначенного для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Апелляционный суд США по федеральному округу признал недействительными пять претензий Amgen по патентам на антитела «Пралуэнт» для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, передает FirstWordPharma. Согласно позиции компании, Sanofi и Regeneron нарушили несколько патентов на препарат Amgen «Репата», разработав «Пралуэнт». Но суд постановил, что патент Amgen не описывает продукт достаточно точно.

«Мы довольны сегодняшним решением суда федерального округа, которое подтверждает нашу давнюю позицию о том, что патенты Amgen на антитела к PCSK9, основывающиеся исключительно на их способе действия, являются чрезмерно общими и недействительными», – прокомментировал ситуацию исполнительный вице-президент Regeneron Джозеф ЛаРоса.

«Пралуэнт» был разработан с использованием запатентованной технологии Regeneron, и суд федерального округа подтвердил, что Amgen не имеет никаких претензий к «Пралуэнт», – добавил он.

В октябре 2020 года Апелляционный совет Европейского патентного ведомства также признал недействительными некоторые функциональные требования европейского патента Amgen на антитела-ингибиторы PCSK9.

«Пралуэнт» был разработан Regeneron и Sanofi в рамках глобального соглашения о сотрудничестве и создан Regeneron с использованием запатентованной технологии VelocImmune, которая позволяет получать оптимизированные человеческие моноклональные антитела.

Regeneron имеет исключительные права на «Пралуэнт» в США, Sanofi обладает исключительными правами на «Пралуэнт» за пределами Соединенных Штатов. Каждая сторона несет полную ответственность за финансирование расходов на разработку и коммерциализацию продукта на своих территориях.

Николай Соколов

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