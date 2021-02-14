В Московском регионе половине заявителей не разрешили продавать лекарства онлайн

Росздравнадзор в Москве и Московской области в 2020 году выдал 30 разрешений на дистанционную торговлю лекарствами, 44 заявки не были удовлетворены. Основные причины отказа – отсутствие собственного сайта и курьерской службы со специальным оборудованием.

В 2020 году в территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области поступило 80 заявлений на получение разрешений на дистанционную торговлю лекарствами. Только 30 заявок были удовлетворены, и аптеки получили такое разрешение. Об этом во время публичного обсуждения итогов работы Росздравнадзора рассказал руководитель территориального органа по Москве и области Роман Курынин, передает корреспондент «ФВ».

Более чем в половине случаев – 44 – заявителям было отказано в выдаче разрешения, еще шесть заявок отозвали сами аптеки.

Курынин привел несколько основных причин отказа. Во-первых, часто у аптеки отсутствует сайт в интернете, на который у нее есть исключительные права и где покупатель смог бы выбрать способ получения и оплаты лекарства. Во-вторых, не у всех заявителей есть собственная курьерская служба или договор со сторонней курьерской службой, у которой есть специальное оборудование. Оно необходимо для поддержания необходимого температурного режима для доставки термолабильных лекарств. В-третьих, нередко отсутствует система электронных платежей или нет мобильных платежных терминалов, чтобы покупатель мог расплатиться на месте оказания услуги.

Елена Калиновская

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