Минздрав рассказал о доставке препаратов при дистанционной торговле через агрегаторы

Постановление правительства о включении агрегаторов в дистанционную торговлю лекарственными препаратами может быть принято уже через месяц. Минздрав прописал в документе возможные функции маркетплейсов, ответственность лиц, которые займутся доставкой. Ведомство же получит право утверждать типовую форму договора по доставке препаратов.

Минздрав ожидает скорое принятие поправок в постановления правительства о дистанционной торговле лекарственными препаратами. Речь идет о снятии ограничения о наличии 10 точек розничной продажи для аптечных организаций и включении в проект агрегаторов. Об этом 11 февраля рассказала заместитель директора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Светлана Семечева. Она выступила на заседании межфракционной рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств.

«Агрегаторы подключаются, во-первых, к возможности осуществления информационно-посреднической деятельности – аптечным организациям не обязательно будет иметь свой сайт. Агрегаторам никто не запрещает осуществлять розничную торговлю при наличии соответствующей лицензии и при необходимости оказывать аптечным организациям услуги по доставке этих препаратов», – сказала представитель Минздрава.

Семечева добавила, что у участников проекта были вопросы об установлении ответственности тех лиц, которые будут доставлять препараты. «Коллегиально было принято необходимое решение по этому вопросу, акт уже направлен на согласование с правительством», – сообщила она.

Правительство рекомендовало сделать типовую форму договора доставки, и в законе будет установлено право Минздрава утверждать такую форму по согласованию с Минпромторгом и Минэкономразвития, добавила Светлана Семечева.

Ранее Минздрав рекомендовал включить крупных агрегаторов в дистанционную торговлю лекарственными препаратами. Для этого им надо будет подтвердить выручку в 5 млрд руб. и наличие не менее 500 тыс. посетителей за год, а также получить разрешение в Росздравнадзоре.

Документ, который откроет двери маркетплейсам на этот рынок, сейчас находится в стадии согласования. Он может быть принят до середины марта, уточнила Семечева.

Ольга Коберник

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