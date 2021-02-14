Росздравнадзор запросил у производителей информацию о поставках гидроксикарбамида

Росздравнадзор направил производителям запрос о поставках гидроксикарбамида по форме, предусмотренной постановлением правительства № 1771. Документ позволяет увеличить отпускную цену, если она стала причиной дефицита препарата.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения направила запрос производителям гидроксикарбамида с просьбой предоставить информацию о планируемом объеме ввода препарата в гражданский оборот, сославшись на постановление правительства № 1771. «ФВ» ознакомился с копией письма.

В частности, такое письмо получила компания Medac GmbH. Об этом «ФВ» сообщил генеральный директор компании ООО «Тируфарм» – представителя Medac GmbH в России – Михаил Тимаков. Получение письма также подтвердили в компании «Верофарм», которой принадлежит регистрационное удостоверение на препарат «Гидроксикарбамида-ЛЭНС», уточнив, что давно не поставляют препарат и не планируют.

Согласно данным аналитической компании AlphaRM, продажи препарата «Гидроксикарбамида-ЛЭНС» прекратились в 2020 году. В 2019 году было продано 164 упаковки препарата на 73,6 тыс. руб. При этом препарат компании продавался только через госзакупки.

Согласно данным ГРЛС, в России зарегистрированы еще четыре препарата на основе гидроксикарбамида. Это оригинальный препарат «Гидреа», который производит Bristol-Myers Squibb, еще два препарата компаний «Озон», «Белмедпрепараты», а также «Гидроксикарбамид-Натив», которым владеет ООО «Фармкомпания», но производит «Натива».

«ФВ» направил запрос производителям препаратов с просьбой утонить, получили ли они аналогичные письма Росздравнадзора. На момент публикации ответов от этих компаний не поступило.

Дефицит

О временном дефиците гидроксикарбамида производители сообщали в мае прошлого года. В Bristol-Myers Squibb объясняли, что отсутствие препарата компании в продаже было связано с «небольшой задержкой доставки из-за недостатка упаковочных материалов».

Тимаков в свою очередь указывал, что на дефицит«Гидроксикарбамида медак» повлияли несколько факторов: задержка поставки от контрактного производителя из-за карантинных ограничений на фоне пандемии COVID-19, а также повышенный спрос на препарат в марте.

В то же время компания Medac рассматривала вопрос дальнейшего присутствия своего препарата на российском рынке. Это связано с тем, что с приходом на рынок препарата компании «Белмедпрепараты» участие «Гидроксикарбамида медак» в госзакупках стало почти невозможным из-за правила «третьий лишний». Так, если участники торгов предложат поставить два препарата российского и белорусского производства, то предложения с поставкой иностранного препарата будут отклонены. При этом госпитальные продажи составляли около 70% всех продаж «Гидроксикарбамида медак», уточнил Тимаков.

Компания была готова остаться в аптечных продажах, но в конце года в рамках обязательной перерегистрации отпускная цена на «Гидроксикарбамид медак» снизилась с 1150 до 844 руб., сообщил Тимаков. «Продажи стали нерентабельными, мы проинформировали Росздравнадзор о том, что прекращаем ввоз с 2021 года», – пояснил он. Теперь у компании появилась возможность вернуть препарат на рынок, но, по словам представителя, Medac GmbH сфокусируется только на розничных продажах.

Продажи

Лидер розничных продаж гидроксикарбамида – компания Bristol-Myers Squibb. По данным AlphaRM, по итогам 2020 года компания продала в аптеках 302 812 упаковок препарата на сумму 73,6 млн руб. В 2019 году продажи составили 251 745 упаковок на 58,6 млн руб.

Второе место по продажам в аптеках занимает Medac GmbH. В 2020 году компания продала 14 896 упаковок препарата на сумму 18,3 млн руб. В 2019 году этот показатель был меньше вдвое – 7 505 упаковок на 8,7 млн руб.

В госзакупках лидером стали «Белмедпрепараты». На российском рынке компания появилась в 2019 году и участвует только в госзакупках. В 2019 году продажи компании в госсегменте составили 37 184 упаковки на 9,5 млн руб. В 2020 году продажи увеличились почти втрое и составили 109 557 упаковок на сумму 26,2 млн руб.

Данные AlphaRM свидетельствуют, что на фоне увеличения продаж препарата «Белмедпрепаратов» продажи компании Medac GmbH в госзакупках значительно сократились. С 76 703 упаковок (80,7 млн руб.) в 2019 году до 35 494 упаковок (31,1 млн руб.) в 2020 году.

В постановлении правительства № 1771 утвержден порядок повышения предельной отпускной цены на препарат, если она стала причиной его дефицита. Согласно постановлению, Росздравнадзор проводит мониторинг и в случае обнаружения дефицита препаратов или его угрозы направляет запросы производителям о предоставлении необходимой информации. Если ведомство выявляет дефицит, оно сообщает об этом Министерству здравоохранения, которое в свою очередь направляет производителям письмо с предложением перерегистрировать цену на препарат.

Гидроксикарбамид – цитостатический препарат, который применяют при лечении миелолейкоза, меланомы, эритремии, рака яичников, опухоли мозга и других заболеваний.

Маргарита Грошева

pharmvestnik