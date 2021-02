На российский рынок выведен новый оригинальный препарат для лечения эпилепсии

Компания «ПИК-ФАРМА» объявила о выводе на рынок нового оригинального препарата для лечения эпилепсии с МНН фенозановая кислота в капсулах 200 мг. Первая партия упаковок препарата уже поступила в розничную аптечную сеть, и в арсенале неврологов появился новый инструмент модификации течения эпилепсии.

Эпилепсия – одна из ведущих областей научных интересов в современной неврологии. Считается, что более 50 млн человек в мире страдают эпилепсией в той или иной форме, в том числе в России – более 1 млн человек [1,2].

К ключевым и трудно решаемым проблемам в эпилептологии можно отнести отсутствие этиотропных средств, воздействующих на возникновение эпилептогенных очагов, а также фармакорезистентность – толерантность или устойчивость болезни к препаратам, делающая врачей бессильными в фармакотерапии эпилепсии [3].

В арсенале врачей неврологов-эпилептологов используются противосудорожные средства, цель назначения которых – снижение частоты приступов и увеличение межприступных интервалов. Тактика назначения одного препарата при первичном подборе противоэпилептической терапии зачастую не позволяет достичь такого эффекта. Поэтому все чаще эпилептологи выбирают политерапию – одновременное назначение нескольких противосудорожных препаратов.

Базовые противоэпилептические препараты, уменьшая частоту приступов и проявлений эпилептической активности на электроэнцефалограмме, могут вызывать и/или усугублять коморбидную патологию. Наряду с нейротоксичностью, обусловленной течением самой эпилепсии, токсическое действие на центральную нервную систему может быть связано с противоэпилептическими препаратами. Их длительный прием приводит к увеличению образования свободных радикалов и окислительному повреждению нейронов, усугубляя негативное влияние на функции высшей нервной деятельности (снижение памяти, концентрации внимания, снижение скорости мыслительных процессов, эмоционально-поведенческие расстройства и астенические проявления) [4].

Проокислительное действие противосудорожных препаратов также может привести к повышению судорожной готовности вследствие повышения возбудимости нейронов и/или индукции повреждения нейронов. Результатом этого может стать потеря эффективности или развитие функциональной толерантности к проводимой противосудорожной терапии [5, 6].

Таким образом, в составе комплексной терапии эпилепсии оправдано применение антиоксидантов и нейропротекторов, способствующих повышению жизнеспособности нейронов и нейрональной пластичности, а также регулирующих метаболическую активность нейронов [7, 8, 9]. К таким лекарственным средствам и относится новый российский противоэпилептический препарат на основе фенозановой кислоты.

В ходе проведения доклинических и клинических исследований было установлено, что, по природе являясь антиоксидантом, препарат помимо противосудорожного способен оказывать и нейропротективное действие. Именно эти свойства позволяют ожидать в клинической практике прокогнитивного и антиастенического эффекта, улучшения самочувствия этих пациентов, а также совершенствования комплексной терапии эпилепсии.

Препарат зарегистрирован в России (РУ № ЛП-005332) в качестве комбинированной терапии у пациентов с парциальными эпилептическими приступами с вторичной генерализацией или без.

Фенозановая кислота – это синтетический антиоксидант из класса пространственно-затрудненных фенолов. Его действие направлено на стабилизацию нейрональных мембран посредством торможения процессов перекисного окисления и изменения состава липидов клеточных мембран головного мозга. Корректируя показатели микровязкости липидного компонента клеточной мембраны, препарат может регулировать активность аденилатциклазы и протеинкиназы С, устранять эпилептиформную активность.

Благодаря такому механизму он способен нормализовать процессы возбуждения в центральной нервной системе, предупреждать развитие судорожных припадков, тонического разгибания.

Фенозановая кислота также способна оказывать нейропротекторное действие, что может проявляться в улучшении интеллектуально-мнестических и когнитивных функцийу пациентов с эпилепсией, а также уменьшении неврологического дефицита и улучшении повседневной двигательной активности [7].

Группа компаний «ПИК-ФАРМА» – одно из первых инновационных фармацевтических предприятий в России. Более 25 лет производитель сотрудничает с исследовательскими центрами, осуществляя поддержку перспективных научных разработок в области отечественной биохимии и фармакологии; расширяет зоны поиска новых предложений с привлечением научных, патентных и других источников.

Весь необходимый комплекс доклинических и клинических исследований осуществляется в ведущих российских научных и клинических центрах, обладающих соответствующими лицензиями, в соответствии с современными регистрационными требованиями.

Компания регистрирует и в дальнейшем поставляет свою продукцию как на внутренний рынок, так и на рынок стран СНГ.

Продукция «ПИК-ФАРМА» выпускается на собственных производственных мощностях, отвечающих национальным и европейским стандартам качества в сфере фармацевтического производства и GMP.

Одна из ключевых компетенций компании – разработка и производство препаратов для применения в детской практике, а также неврологических лекарств, кардиопрепаратов и других. «ПИК-ФАРМА» входит в 5-ку лидеров в Розничном аудите лекарственных средств в категории жидких нестерильных препаратов для лечения заболеваний нервной системы (N) для применения у детей по версии аналитической компании DSM по итогам 2017-2020 гг.

