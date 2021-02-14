Mylan объявила о прекращении производства линейки препаратов «Солкосерил» для России

Mylan предупредила партнеров в России о прекращении производства линейки препаратов «Солкосерил». Контрактный производитель лекарств Legacy Pharmaceuticals Switzerland обанкротился. Будет ли Mylan поставлять препараты, произведенные на другой площадке, пока не известно.

Производитель из Швейцарии Legacy Pharmaceuticals Switzerland в декабре 2020 года подал заявление о банкротстве. В Россию поставляются следующие препараты его производства: линейка бренда «Солкосерил», «Солковагин», «Солкодерм», «Виразол» (МНН рибавирин). Регистрационное удостоверение на них принадлежит Mylan (входит в группу Viatris). В письме партнерам Mylan предупреждает о прекращении их производства. Российское подразделение Mylan предоставило «ФВ» копию письма.

«В настоящее время для указанных выше лекарственных препаратов альтернативные производители не зарегистрированы, в связи с чем компания ожидает возникновения дефицита указанных выше лекарственных препаратов на территории Российской Федерации в течение следующих 6–12 месяцев», – уточняется в письме.

По данным AlphaRM, в 2020 году продажи бренда «Солкосерил» составили 852,3 млн руб., «Солковагин» – 14,2 млн руб., «Солкодерм» – 47,3 млн руб.

В инструкции указано действующее вещество – депротеинизированный диализат из крови здоровых молочных телят (в пересчете на сухое вещество). В России есть препарат с похожим активным веществом – депротеинизированный гемодериват крови телят, продается под маркой «Актовегин».

«Солкосерил» продается в некоторых странах Европы, информацию о нем можно узнать на сайтах аптек Германии, Австрии, Латвии. Выпускает препарат Meda Pharmaceuticals.

Елена Калиновская

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