Экспорт медизделий из России в 2020 году вырос на 42,2%

В 2020 году, несмотря на связанные с пандемией COVID-19 ограничения, экспорт медицинской техники и инструментов увеличился на 42,2%, с $114,6 в 2019 году до $162,9 млн, лекарственных препаратов – на 35%, с $554,5 млн до $749,8 млн. Такие данные приводит Российский экспортный центр со ссылкой на Федеральную таможенную службу РФ. В 2020 году, несмотря на связанные с пандемией COVID-19 ограничения, экспорт медицинской техники и инструментов увеличился на 42,2%, с $114,6 в 2019 году до $162,9 млн, лекарственных препаратов – на 35%, с $554,5 млн до $749,8 млн. Такие данные приводит Российский экспортный центр со ссылкой на Федеральную таможенную службу РФ.

Экспорт иммунных продуктов увеличился на $7 млн – с $244,8 до $251,8 млн, а ортопедических приспособлений и искусственных частей тела – уменьшился на $1 млн, до $24,9 млн.

Одним из крупнейших экспортеров России стала Москва. По данным Московского экспортного центра (подведомственен Департаменту предпринимательства и инновационного развития столицы), за первые 11 месяцев 2020 года объем поставок Москвы за рубеж в сегменте медицины и фармацевтики достиг $434 млн, что на 35% больше, чем в 2019 году.

Экспорт лекарств из Москвы вырос на 58%, причем на 84% выросли поставки антибиотиков. В сегменте медоборудования кратно выросли поставки медизделий для электрофореза (почти в 3 раза), терапевтической дыхательной аппаратуры (в 3,3 раза), диагностических реагентов (в 2,2 раза), газовых масок и дыхательного оборудования (на 93%, или 1,9 раза).

Основными импортерами фармацевтической и медицинской продукции из Москвы в январе – ноябре 2020 года стали Белоруссия (+13%), Узбекистан (+43%) и Украина (+98%). Помимо стран СНГ, столичные предприятия этого сегмента поставляли свою продукцию в Европу и Азию.

По данным Минпромторга РФ, экспорт медизделий из РФ в 2016–2018 годах вырос с 4,7 до 8,8 млрд рублей в год. Согласно программе развития медицинской и фармацевтической промышленности, плановые показатели должны составить 18,4 млрд рублей к 2024 году. В соответствии с разработанной ведомством Стратегией развития медицинской промышленности, объем экспорта медизделий из РФ к 2030 году должен быть увеличен в 10 раз.

В марте 2020 года Правительство РФ запретило вывоз из России ряда наименований медицинских изделий, применяющихся для профилактики и борьбы с распространением COVID-19, однако в июне 2020 года запрет был снят.

Фото: a1.ro

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