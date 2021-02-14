Медицинский стартап OneCell разработал за $6 млн платформу с ИИ для диагностики опухолей

Медицинский стартап OneCell запустил в трех лабораториях России пилотный проект онкоскрининга. Для этого компания разработала одноименный комплекс, в который входят оборудование и телемедицинская платформа с искусственным интеллектом (ИИ). Оборудование позволяет сделать любой микроскоп в лабораториях цифровым, а отсканированные изображения – рассматривать на увеличении в 400 крат. Технологии ИИ представлены как инструмент поддержки принятия врачебных решений. Всего проект потребует $6 млн инвестиций, причем часть из них предоставил серийный венчурный инвестор, название которого, как и объем вложенных им средств, не разглашается. Медицинский стартап OneCell запустил в трех лабораториях России пилотный проект онкоскрининга. Для этого компания разработала одноименный комплекс, в который входят оборудование и телемедицинская платформа с искусственным интеллектом (ИИ). Оборудование позволяет сделать любой микроскоп в лабораториях цифровым, а отсканированные изображения – рассматривать на увеличении в 400 крат. Технологии ИИ представлены как инструмент поддержки принятия врачебных решений. Всего проект потребует $6 млн инвестиций, причем часть из них предоставил серийный венчурный инвестор, название которого, как и объем вложенных им средств, не разглашается.

Телемедицинская платформа OneCell позволит врачам-патологоанатомам ставить диагнозы и проводить телепатологические консультации независимо от местонахождения. Кроме того, с помощью ИИ пользователь сможет осуществлять поиск похожих случаев по структуре изображений, сегментировать ткани, подсчитывать гистохимические маркеры.

«В 21 веке врачам приходится тратить жизненно важное время на поиск вручную похожих клинических случаев в архивах больниц. Используя технологии ИИ OneCell, мы нашли способ превращать стекла с образцами биопсии в структурированные данные. Это позволяет осуществлять цифровой поиск аналогичных изображений среди всех медицинских учреждений», – заявил основатель платформы OneCell Александр Нинбург, добавив, что цель проекта – «вывести страну в мировые лидеры цифровой онкопатологии и помочь врачам спасать сотни тысяч жизней, используя искусственный интеллект и IT».

Как рассказал Vademecum Нинбург, в настоящее время идет процесс получения регистрационных удостоверений на оборудование и программное обеспечение. Также на оборудование и модели ИИ готовятся патентные заявки.

Разработка проекта велась на протяжении года, компания OneCell создавалась специально под него. На данный момент в проекте участвуют НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова и две лаборатории – в Москве и Нижнем Новгороде. В планах компании – объединить в единый национальный цифровой контур как крупнейшие онкологические центры Москвы, так и удаленные лаборатории в регионах, масштабироваться на всероссийский уровень. Также в потенциале проекта разработка двух больших направлений – образование для патологоанатомов и онкологов и исследования в сфере создания лекарственных препаратов.

По словам заведующей патологоанатомическим отделением, доцента отдела учебно-методической работы НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Анны Артемьевой, предлагаемая система с ИИ позволяет «в полной мере реализовать телепатологию, в том числе концепцию второго мнения, обеспечить доступ к базе клинических данных и морфологических изображений, реализовать непрерывное профессиональное образование для патологов, оптимизировать маршрутизацию гистологического и цитологического материала с возможностью исключить из этой цепочки пациента, контролировать качество и собирать релевантные статистические данные».

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Вансел» было зарегистрировано в конце 2016 года в Санкт-Петербурге, ее учредитель – Григорий Васинкевич. Доля в 100% принадлежала ему до 2019 года, затем перешла к Михаилу Злобину. С сентября 2020 года единственным владельцем компании является Алина Нинбург. Основной вид деятельности ООО «Вансел» – разработка компьютерного программного обеспечения.

В ноябре 2020 года Росздравнадзор зарегистрировал программное обеспечение с ИИ для анализа медицинских снимков – Botkin.AI. Технология, в разработку которой вложено более 100 млн рублей, создана резидентом «Сколково» – компанией «Интеллоджик». Botkin.AI предназначен для визуализации и обработки изображений стандарта DICOM, который используется для вывода данных компьютерной томографии, рентгенографических данных и ряда других исследований. Разработка стала вторым по счету медицинским программным обеспечением с применением ИИ, зарегистрированным в России, и первым – по анализу снимков с использованием ИИ.

Фото: OneCell

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