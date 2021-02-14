«Биннофарм Групп» модернизирует производство антибиотиков на заводе в Кургане

Фармацевтический холдинг «Биннофарм Групп», объединяющий портфельные компании АФК «Система» — АО «Алиум» (включает АО «Биннофарм») и ОАО «Синтез» (включает ЗАО «Биоком»), планирует модернизировать участок производства антибиотиков на заводе «Синтез» в Кургане, сообщает пресс-служба холдинга. Планы по обновлению производства были представлены министру промышленности и торговли России Денису Мантурову в ходе его визита на курганскую площадку компании.

«Весь прошлый год заводы фармацевтической промышленности находились на передовой борьбы с COVID-19…Многие заводы перешли на круглосуточный режим работы, в десятки раз нарастив выпуск требуемых препаратов, и заводы «Биннофарм Групп» — в их числе. До сих пор эти предприятия живут в напряженном режиме, работая в несколько смен. Поэтому мы приветствуем инициативы по модернизации и обновлению производств, особенно в части выпуска социально значимых препаратов», — отметил министр.

В 2020 году курганский завод «Биннофарм Групп» увеличил выпуск антибиотиков и других препаратов для лечения COVID-19 на 44%. Это стало возможным благодаря созданию нового участка по выпуску субстанций для антибиотиков за 320 млн руб. Также в апреле прошлого года «Синтез» получил льготный займ от Фонда развития промышленности России на сумму 500 млн руб. для создания запасов сырья и наращивания производства противовирусных препаратов.

«В прошлом году для обеспечения национальной безопасности предприятия «Биннофарм Групп» нарастили производственные мощности и выпустили почти 100 млн упаковок препаратов для профилактики и лечения COVID-19, большая часть из них произведена на курганском «Синтезе». В планах на этот год — продолжение масштабной модернизации завода с особым фокусом на усовершенствование и расширение производства антибиотиков», — рассказал генеральный директор холдинга «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

Курганский завод «Биннофарм Групп» — «Синтез» — выпускает 300 препаратов, 84 из которых включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 14 – в рекомендации Минздрава России для лечения COVID-19.

gxpnews