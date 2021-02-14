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«Московский эндокринный завод» планирует наладить коммерческий выпуск препарата «Миоризон»

Министерством здравоохранения России зарегистрировало лекарственный препарат «Миоризон, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 100 мг/мл+2,5 мг/мл» производства ФГУП «Московский эндокринный завод», сообщает пресс- служба предприятия.

Лекарственный препарат «Миоризон» – миорелаксант центрального действия. Препарат применяется у взрослых для симптоматического лечения спастичности, обусловленной инсультом, миофасциального болевого синдрома средней и тяжелой степени (в том числе мышечного спазма при дорсопатиях).

Выпуск первых коммерческих серий препарата предприятие планирует осуществить в первом квартале 2021 года.

gxpnews

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14 февраля, 2021 | Просмотров: 109