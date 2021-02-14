36% провизоров предпочли бы запрет маркетинговых договоров

Законопроект о регулировании аптечных сетей принят Госдумой в первом чтении. Один из важных пунктов законопроекта — судьба маркетинговых договоров и бонусов от производителей. Максимальный размер платы за услуги по продвижению продукции планируется ограничить 5%, ввести ограничения бонусов, которые могут брать за размещение товара аптеки.

Пока топ-менеджеры аптечных сетей утверждают, что маркетинговые договоры необходимы, фармацевты и провизоры относятся к ним негативно, показал опрос, проведенный в профессиональном сообществе «Фарма РФ».

По данным опроса, проведенного в профессиональном сообществе «Фарма РФ», в котором с 19 января по 2 февраля 2021 г. приняли участие 314 человек, 31% опрошенных считает, что маркетинговые договоры принуждают их продвигать некачественные и малоэффективные препараты. Противоположной точки зрения придерживаются всего 17% респондентов.

В ответах-комментариях мнения сформулированы более категорично: «[Маркетинговые договоры] рассчитаны в основном на крупных производителей и поставщиков, а более мелким на таких условиях вообще не возможно зайти в сети, потому что это очень дорого»; «Приводят к затоваренности АУ и формированию предложения далеко не всегда соответствующего спросу»; «Способ получить дополнительную прибыль выкручивая руки производителям лекарств», «Это зло для пациента, потому что пациент должен купить в аптеке то, что назначил врач, а не то, что аптеке нужно продать». Есть и противоположные мнения: «[Маркетинговый договор] — рабочий инструмент по продвижению новинок, без которых невозможно развитие и новых методик лечения и фармы» и «Никто никого не принуждает. Но зато сможешь предложить покупателю больше и конкурировать с сетями сможешь более устойчиво».

gxpnews