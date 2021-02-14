Teva ведет переговоры с разработчиками вакцин от COVID-19 об их производстве

Израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical ведет переговоры с несколькими разработчиками вакцин от коронавируса о сотрудничестве в их производстве, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Yedioth Ahronoth.

«Мы ведем переговоры с разработчиками оригинальных вакцин, но еще не пришли к каким-либо выводам. В принципе, мы позитивно относимся к возможности внести свой вклад в производство вакцин, которые уже одобрены либо будут вскоре одобрены», – цитирует издание генерального директора Teva Каре Шульца.

Шульц не назвал компании, с которыми ведутся переговоры по возможному партнерству.

20 декабря 2020 года в Израиле началась кампания по добровольной вакцинации населения. По информации Минздрава еврейского государства, по состоянию на 10 февраля первая доза вакцины американской компании Pfizer была введена 3 607 920 жителям страны, вторую получили 2 223 906 человек.

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