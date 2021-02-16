Фармотрасль вошла в Стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил Стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Фармацевтическая отрасль указана в числе направлений, которые будут подлежать особому мониторингу, сообщается на сайте правительства. Стратегия утверждена распоряжением правительства № 256-р.

В стратегии уделяется внимание не только борьбе с серыми товарами, но и пресечению использования поддельных сопроводительных документов, противодействию нелегальным логистическим схемам.

«Планируется усилить защиту интеллектуальной собственности, создать национальный центр компетенций, который займется анализом ситуации в этой сфере, разработать и внедрить электронные сервисы для людей и, конечно, сблизить законодательство с нашими партнерами по Евразийскому экономическому союзу. Необходимо приступить к реализации стратегии максимально оперативно. Прошу Минпромторг в трехмесячный срок подготовить план мероприятий по ее исполнению», – сказал премьер-министр Мишустин на заседании с вице-премьерами.

В документе указано, что на рынке лекарств в первую очередь фальсифицируются востребованные и дорогостоящие препараты, используемые для лечения онкологических заболеваний, противовирусные и антигистаминные препараты, препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и почечной недостаточности. Кроме того, на рынке выявляются препараты без обязательной маркировки на русском языке, выпущенные в соответствии со стандартами иных государств и предназначенные для реализации за пределами России, без прохождения обязательной процедуры подтверждения соответствия обязательным требованиям к безопасности. Значительная доля незаконного оборота фармацевтической продукции приходится на интернет-аптеки.

Фото: government.ru

Елена Сидорова

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