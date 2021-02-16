Фармотрасль вошла в Стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции

В России будут созданы механизмы борьбы с контрафактом, в том числе в фармотрасли, усовершенствована нормативно-правовая база и сформированы условия для действенного общественного контроля. Это предусмотрено Стратегией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции до 2025 года, утвержденной Правительством России.
Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил Стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Фармацевтическая отрасль указана в числе направлений, которые будут подлежать особому мониторингу, сообщается на сайте правительства. Стратегия утверждена распоряжением правительства № 256-р.
В стратегии уделяется внимание не только борьбе с серыми товарами, но и пресечению использования поддельных сопроводительных документов, противодействию нелегальным логистическим схемам.
«Планируется усилить защиту интеллектуальной собственности, создать национальный центр компетенций, который займется анализом ситуации в этой сфере, разработать и внедрить электронные сервисы для людей и, конечно, сблизить законодательство с нашими партнерами по Евразийскому экономическому союзу. Необходимо приступить к реализации стратегии максимально оперативно. Прошу Минпромторг в трехмесячный срок подготовить план мероприятий по ее исполнению», – сказал премьер-министр Мишустин на заседании с вице-премьерами.
В документе указано, что на рынке лекарств в первую очередь фальсифицируются востребованные и дорогостоящие препараты, используемые для лечения онкологических заболеваний, противовирусные и антигистаминные препараты, препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и почечной недостаточности. Кроме того, на рынке выявляются препараты без обязательной маркировки на русском языке, выпущенные в соответствии со стандартами иных государств и предназначенные для реализации за пределами России, без прохождения обязательной процедуры подтверждения соответствия обязательным требованиям к безопасности. Значительная доля незаконного оборота фармацевтической продукции приходится на интернет-аптеки.
Фото: government.ru
Елена Сидорова
pharmvestnik