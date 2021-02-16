РСПП поддержал решение Минэкономразвития ограничить патентование производных форм лекарств

«Мы рассчитываем, что приказ Минэкономразвития ограничит практику двойного патентования. Мы не раз подчеркивали, что «вечнозеленые патенты» уже не вопрос частных интересов тех или иных компаний, а значимая социальная проблема — дефицит дешевых лекарств лишает людей возможности получить необходимую медицинскую помощь», — заявил зампредседателя комитета РСПП Анатолий Семенов.

В мае 2019 года Семенов рассказал о двойном патентовании председателю Госдумы России Вячеславу Володину. Семенов отмечал, что в фармотрасли порядка 75% патентов выдано на изобретения, не имеющие новизны. По словам Семенова, из-за этого в 2019 году коммерческий и государственный секторы закупили иностранных лекарств почти на 20 млрд долл. Он подчеркивал, что если проблема двойного патентования будет решена, расходы снизятся, а на российский рынок смогут выйти качественные препараты по более низкой цене.

Предложенные Минэкономразвития изменения ограничат возможность патентовать химические соединения, которые являются формами других соединений. Для получения патента необходимо будет доказать наличие новых свойств у известных химсоединений. Министерство также предлагает обязать компании доказывать новые свойства ранее известных химсоединений для получения патента.

Григорий Дубов

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