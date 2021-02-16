AstraZeneca первой в мире испытает вакцину от коронавируса на детях от 6 лет

Оксфордский университет рассказал, что проведет испытания вакцины AstraZeneca на детях в возрасте от 6 до 17 лет, сообщает The Washington Post. В исследовании примут участие 300 детей, 240 из них получат вакцину AstraZeneca. Остальные получат вакцину от менингита, которая безопасна для детей, но будет имитировать побочные эффекты препарата от COVID-19.

Это будет первое испытание такого рода, ранее в тестированиях не принимали участие дети до 12 лет. Три другие компании, Pfizer, Moderna и J&J, готовятся начать подобные исследования этой весной.

Испытание станет отправной точкой для дальнейших исследований, пишет The Washington Post. Старший врач отделения инфекционных заболеваний Бостонской детской больницы Ричард Малли рассказал изданию, что цель исследования проинформировать исследователей, является ли вакцина в целом безопасной, хорошо переносимой и способной вызывать иммунный ответ у детей.

По словам Малли, хотя разработка различных вакцин против коронавируса идет с беспрецедентной скоростью, клинические испытания, которые вскоре будут проводиться на детях младшего возраста, следуют стандартной схеме всех испытаний вакцин.

«В любых исследованиях вакцины вы обычно начинаете со здоровых взрослых и постепенно переходите к различным возрастным категориям, повышая или понижая возраст пациентов, чтобы убедиться, что вакцина безопасна для других взрослых», — сказал Малли.

В начале февраля «ФВ» сообщал, что AstraZeneca построит новый завод в Германии для увеличения поставок вакцин. В рамках этого проекта компания планирует создать биореакторы, способные выпускать десятки миллионов доз вакцины каждый месяц.

Николай Соколов

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