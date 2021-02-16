В России зарегистрирована тест-система для выявления «британского» штамма COVID-19

Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал тест-систему на выявление мутации коронавируса N501Y (так называемого «британского» штамма) — набор реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-UK-IT. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма, что сделано за счет особого подбора олигонуклеотидов для амплификации «британской» мутации, и рассчитана на максимальную концентрацию вируса на уровне 106 копий/мл. Это позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой.

Набор реагентов успешно прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования в Российской Федерации (Регистрационное удостоверение № 2021/13517), обладает высокой точностью, что доказали испытания на клинических образцах с подтвержденной мутацией.

Новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2, а также других инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование (пандемические инфекции).

Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 (»британский» штамм) стало известно в конце декабря 2020 года.

«Британский» штамм не вызывает более тяжелое течение инфекции, кроме того, у него тот же способ распространения – преимущественно воздушно-капельный. Соответственно и меры профилактики остаются теми же, которые уже доказали свою эффективность: изоляция инфицированных, соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты и вакцинация», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

11 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России впервые обнаружили «британский» штамм коронавируса.

Тогда она отметила, что действующие в РФ тест-системы выявляют этот вирус, а зарегистрированные вакцины защищают от него.

Елена Сидорова

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