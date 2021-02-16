Казахстан зарегистрировал произведенную в республике вакцину «Спутник V»

Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК) завершил процедуру регистрации вакцины против коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») на территории Казахстана. 13 февраля было получено заключение экспертной организации Минздрава Казахстана о безопасности, качестве и эффективности вакцины, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу фармкомплекса. Казахстан стал 27-й страной, одобрившей применение российской вакцины.

«На основании данного заключения направлена заявка на получение регистрационного удостоверения в Комитет медицинского и фармацевтического контроля Минздрава республики», — пояснили агентству в межведомственной комиссии по предотвращению распространения коронавируса при Правительстве Казахстана.

21 декабря был дан старт производству российской вакцины «Спутник V» на КФК. По предварительным расчетам, уже в конце февраля во все регионы страны будет поставлено около 90 тыс. доз произведенной здесь вакцины.

27 января первый вице-министр здравоохранения Казахстана Марат Шоранов сообщил, что КФК начал производство первой партии вакцины. Опытная партия вакцины «Спутник V», выпущенная КФК, успешно прошла проверку в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

По словам Шоранова, до июля 2021 года объем производства вакцины на этой площадке планируют довести до 2 млн доз.

С 1 февраля в Казахстане проводится массовая вакцинация вакциной «Спутник V» российского производства. После регистрации вакцины, произведенной на КФК, она также будет использоваться для вакцинации. Со второго квартала планируется также использовать вакцину казахстанского производства QazCovid-in, которая проходит третью фазу клинических испытаний.

Фото: kphk.kz

Елена Сидорова

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