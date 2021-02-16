«Валента Фарм» возобновила свое членство в Ассоциации Российских фармацевтических производителей

Фармацевтическая компания «Валента Фарм», стоявшая у истоков создания Ассоциации Российских фармацевтических производителей (АРФП), возобновляет в ней свое членство, сообщает АРФП.

«С 2002 года, когда была основана АРФП, на российском фармацевтическом рынке произошло множество изменений – значительно вырос сам рынок, появились новые российские предприятия, внедрены международные стандарты GxP, нормативно-правовая база приведена в соответствие с лучшими мировыми практиками, вышли на рынок инновационные препараты, произведенные по современным технологиям на территории страны», — говорится в сообщении.

«Возвращение «Валенты» в Ассоциацию Российских фармацевтических производителей — это важное и значимое для АРФП событие. С участием «Валенты» ассоциация станет не только весомее, но и сможет более эффективно решать стоящие перед отраслью задачи», — отметил генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев.

Директор компании Александр Мачин подчеркнул, что вступление АО «Валента Фарм» в ассоциацию позволит компании непосредственно участвовать в выработке решений, связанных с развитием российской фармацевтической промышленности, способствовать внедрению и защите принципов свободной и честной конкуренции, совершенствованию рынка обращения лекарств в России. Сотрудники компании будут принимать активное участие в заседаниях рабочих групп ассоциации, инициировать обсуждение актуальных вопросов для фармацевтических производителей, предлагать решения для реализации.

Акционерное общество «Валента Фармацевтика» – российская фармацевтическая инновационная компания, основанная в 1997 году и занимающаяся разработкой, производством и выводом на рынок высококачественных рецептурных и безрецептурных препаратов. Основная задача компании «Валента Фарм» – разработка и производство качественных инновационных препаратов, предназначенных для профилактики и лечения заболеваний в таких областях как: психоневрология, урология, гастроэнтерология, простудные заболевания и в ряде других. Продуктовый портфель представлен как инновационными препаратами, так и брендированными дженериками, включает более 90 лекарственных средств, среди которых такие известные бренды, как: «Ингавирин», «Граммидин», «Тримедат», «Тералиджен», «Феназепам» и другие.

АРФП была основана в 2002 году, она объединяет ведущие российские фармпредприятия, на долю которых приходится более 90% лекарственных средств, выпускаемых в стране, около 45% экспорта, более 75% отечественных лекарственных средств в программе ОНЛС. Деятельность ассоциации призвана содействовать повышению конкурентоспособности отечественной фармацевтической отрасли и способствовать интеграции отечественной фармацевтической промышленности в мировой рынок. АРФП является членом Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, активно сотрудничает с профильными федеральными государственными органами власти: Минздравом РФ, Росздравнадзором, Минпромторгом РФ, Комитетом Государственной Думы РФ по охране здоровья.

gxpnews