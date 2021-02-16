GSK проведет сокращения на двух заводах в Британии на фоне сделки с Sandoz

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline (GSK) планирует закрыть производство антибиотиков в Великобритании после завершения продажи бизнеса Sandoz на $500 млн, сообщает FiercePharma.

Ранее стало известно, что компания Sandoz, которая является подразделением швейцарской Novartis, приобретает подразделение GSK по производству цефалоспориновых антибиотиков.

Контракт включает в себя права на три бренда (Zinnat, Zinacef и Fortum) на рынках более 100 стран. Сделка не касается прав в США, Австралии и Германии на некоторые из этих брендов, которые ранее уже были проданы GSK, а также в Индии, Пакистане, Египте, Японии (на некоторые из этих брендов) и Китае, которые будут сохранены за GSK.

Sandoz выплатит GSK $350 млн при закрытии сделки, а также дополнительные поэтапные суммы в размере до $150 млн. Закрытие сделки ожидается во второй половине 2021 года. Также выяснилось, что GSK готовится закрыть одно британское предприятие и уволить персонал на другом, в общей сложности сократив 300 рабочих мест.

Zinnat производится на британских предприятиях GSK в Улверстоне и Барнард Касл. Завод в Улверстоне планируется полностью закрыть, но в Барнард Касл продолжится производство других продуктов GSK. 130 сотрудников этих двух предприятий, по предварительной оценке, потеряют работу.

«Компания GSK отказывается от этих старых антибиотиков, поскольку она сосредотачивается на вакцинах и специальных лекарствах, включая «инновационные антибиотики»», — заявила компания.

Тем временем компания сохраняет права на популярный противоинфекционный препарат «Аугментин» и продолжит разработку новых антибиотиков. GSK также является членом фармацевтического консорциума, специализирующегося на антибиотиках, под названием AMR Action Fund, который был запущен в прошлом году с финансированием в $1 млрд.

gxpnews